Vụ chủ trường đánh trẻ không ngơi tay: Đình chỉ cơ sở ở Hải Phòng

Cơ sở Mầm non Hà My đã bị UBND phường Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân, TP Hải Phòng) ra quyết định đình chỉ để xử lý các sai phạm liên quan.

Cơ sở Mầm non Hà My bị yêu cầu dừng hoạt động. Ảnh: Vietnamnet.

Liên quan vụ chủ cơ sở mầm non đánh trẻ, sáng 26/6, UBND phường Trần Nguyên Hãn đã phát đi thông báo đình chỉ cơ sở Mầm non Hà My, địa chỉ tại số 14/20 Trần Nguyên Hãn.

Theo đó, UBND phường đã lập đoàn kiểm tra cơ sở nêu trên. Cơ sở này do bà Nguyễn Thị Liễu làm chủ trường. Sau khi làm việc, đoàn kiểm tra xác định cơ sở mầm non này đã vi phạm trong lĩnh vực giáo dục.

“UBND phường Trần Nguyên Hãn thông báo từ ngày 26/6, cơ sở này không được hoạt động đến khi hoàn tất được các hồ sơ pháp lý địa phương yêu cầu. Bên cạnh đó, cơ sở Mầm non Hà My còn liên quan các khoản thu chi không hợp lý, không nhận được sự đồng thuận của phụ huynh, một số vấn đề liên quan đến học sinh và phụ huynh (đặc biệt liên quan đến clip đánh học sinh chưa được giải quyết ổn thoả)”, thông báo của UBND phường Trần Nguyên Hãn nêu.

UBND phường cũng thông báo đến các phụ huynh đang cho con theo học tại cơ sở này lựa chọn các trường, cơ sở mầm non khác đủ điều kiện để xin học cho các bé.

Bà Nguyễn Thị Liễu, chủ cơ sở Mầm non Hà My, dùng lược đánh liên tiếp vào bàn chân trẻ.

Bà Nguyễn Thị Liễu, chủ cơ sở Mầm non Hà My, thừa nhận đã dùng lược đánh cháu bé L.G.H.. Bản thân bà Liễu cũng nhận thức việc đánh cháu H. là sai và đã có báo cáo sự việc gửi về UBND phường cũng như quận Lê Chân.

Theo bà H., cuối năm 2022, nhiều phụ huynh và cô giáo ở lớp phản ánh với bà việc cháu L.G.H. (lớp A4) hiếu động đánh bạn. Trưa hôm đó, khi vào lớp, bà cũng nhìn thấy cháu đánh bạn.

"Tôi đã dùng lược để đánh vào chân với mong muốn dạy bảo trẻ. Chiều hôm đó, tôi đã gặp và trao đổi với mẹ cháu về sự việc. Phụ huynh không có ý kiến gì. Bản thân trẻ cũng không bị ảnh hưởng về tinh thần hay có thương tích. Một thời gian sau, bé H. nghỉ học. Tuy nhiên, trong sự việc này, tôi thấy mình hành xử chưa đúng. Cá nhân tôi xin kiểm điểm và rút kinh nghiệm sâu sắc”, chủ cơ sở này nói.