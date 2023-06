Vụ chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Vietcombank: Tìm người liên quan

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 3 (TP.HCM) tìm người dân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến vụ án chiếm đoạt tài sản tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank).

Ngày 14/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 3 (TP.HCM) đang thụ lý điều tra các vụ án liên quan đến tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, xảy ra ngày 15/11/2022 tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) số 664 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10.

Qua điều tra, Công an quận 3 xác định người có quyền và nghĩa vụ liên quan đến vụ án gồm: Thái Anh (23 tuổi, thường trú huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau); Lê Vũ Lâm (29 tuổi, thường trú huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) và Nguyễn Thị Xuân Hồng (19 tuổi, thường trú phường 1, quận 8, TP.HCM).

Cảnh sát đề nghị Thái Anh, Lê Vũ Lâm, Nguyễn Thị Xuân Hồng đến ngay Cơ quan CSĐT Công an quận 3 để cung cấp thông tin.

Ngoài ra, Công an quận 3 đang điều tra vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, xảy ra ngày 25/11/2022 tại số 13 Kỳ Đồng, phường 9, quận 3.

Qúa trình điều tra, Công an xác định số tài khoản số 56610000414775, mở tại ngân hàng BIDV, chi nhánh Hội An do Hồ Linh Chương (24 tuổi, thường trú xã Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đứng tên, có liên quan đến vụ án.

Công an đề nghị Hồ Linh Chương hoặc ai liên quan đến tài khoản 56610000414775 đến ngay Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận 3 để cung cấp thông tin.