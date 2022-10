Vụ cháy kho làm 1 người chết: Cơ sở bị đình chỉ nhưng vẫn hoạt động

Trung tâm phát triển quỹ đất quận Hà Đông cho biết sau vụ cháy nhà kho, đơn vị đã đơn phương chấm dứt hợp đồng với toàn bộ các nhà đầu tư tại khu đất.

Điều tra vụ cháy dãy nhà kho tại vị trí CX-DV2 trong khu khai thác tạm công viên thể thao cây xanh Hà Đông (phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội) khiến 1 nam bảo vệ tử vong vào sáng 20/10, Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án. Cơ quan chuyên môn đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Vụ cháy khiến 5/7 nhà kho bị thiêu rụi hoàn toàn với diện tích khoảng 800 m2. Các nhà kho này thuộc quản lý của Công ty CP xây dựng Việt Build International.

Hiện trường tan hoang sau vụ hỏa hoạn.

Công an quận Hà Đông cũng cho biết ngày 24/7/2020, UBND quận Hà Đông đã ra quyết định đình chỉ hoạt động với các hạng mục công trình kho, xưởng tại khu CX-DV2 do Công ty CP xây dựng Việt Build International quản lý do vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy.

Cũng theo Công an quận Hà Đông, không chỉ có Công ty CP xây dựng Việt Build International bị đình chỉ hoạt động mà 10/12 đơn vị trong khu khai thác tạm công viên thể thao cây xanh Hà Đông cũng đã bị đình chỉ hoạt động.

Trách nhiệm giám sát, đôn đốc việc chấp hành quyết định đình chỉ hoạt động của các cơ sở này được giao cho UBND phường sở tại, Công an quận Hà Đông, Trung tâm phát triển quỹ đất Hà Đông và các đơn vị liên quan.

Tuy nhiên, theo ghi nhận vào ngày 21/10, nhiều nhà kho trong khu vực này vẫn hoạt động, không có dấu hiệu của việc “đình chỉ hoạt động”. Thậm chí, một số kho nằm ngay kế bên khu vực bị cháy vẫn mở cửa, hoạt động.

Một nhân viên giao hàng có kho văn phòng phẩm bên trong khu vực bị cháy tỏ ra khá bất ngờ khi lực lượng công an căng dây không cho vào.

“Tôi làm ở kho văn phòng phẩm nằm đằng sau khu vực kho bị cháy, bình thường đi qua vẫn thấy các kho này hoạt động”, nam nhân viên giao hàng cho biết.

Khu vực nhà kho trước khi xảy ra cháy.

Bà Phạm Thị Phương Thảo, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất quận Hà Đông (đơn vị quản lý khu khai thác tạm công viên thể thao cây xanh Hà Đông), cho biết trong ngày 21/10, Trung tâm phát triển quỹ đất Hà Đông đã ra văn bản đơn phương chấm dứt hợp đồng với các đơn vị đang thuê mặt bằng tại khu vực khai thác tạm công viên thể thao cây xanh Hà Đông.

“Trong quá trình các cơ sở này hoạt động, đơn vị đã cố gắng kiểm tra, rà soát, đồng thời liên tục ra văn bản yêu cầu các đơn vị chấp hành về PCCC và vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, do diện tích quản lý rộng, các đơn vị thuê mặt bằng lại chây ỳ, không phối hợp, cố tình hoạt động gây khó khăn cho công tác quản lý”, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất quận Hà Đông cho biết.

Bà Phạm Thị Phương Thảo cũng cho biết đơn vị đã nhiều lần mời các đơn vị đang thuê mặt bằng trong khu lên làm việc để chấm dứt hợp đồng nhưng họ không chấp hành.