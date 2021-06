Vụ cháy 6 người chết: Hai nạn nhân cố chạy vào nhà tắm lánh nạn

Cơ quan điều tra phân tích trong 6 nạn nhân tử vong do hỏa hoạn tại căn nhà ba tầng, có hai mẹ con đã cố chạy vào nhà tắm thoát thân. Họ bị ngạt khí, tử vong.

Công an tỉnh Nghệ An cùng đơn vị nghiệp vụ (Bộ Công an) đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy tại căn nhà 3 tầng trên đường Đinh Công Tráng, phường Lê Mao, TP Vinh, khiến 6 người chết xảy ra rạng sáng 15/6.

Cơ quan chức năng ban đầu nhận định nguyên nhân vụ cháy là chập điện, gây cháy từ khu vực phòng trà tầng 1 rồi lan ra toàn bộ căn nhà 3 tầng.

Tuy nhiên, cảnh sát đang thu thập thông tin từ các nhân chứng, truy xuất camera các hộ dân xung quanh, làm rõ các mối quan hệ của chủ phòng trà và hai người thuê trọ cùng căn nhà để làm rõ.

Ngoài ra, đơn vị nghiệp vụ cũng phân tích các nạn nhân tử vong đều do ngạt khí từ đám cháy.

Toàn bộ tài sản bên trong căn nhà bị thiêu rụi. Ảnh: H.D.

Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Bộ Công an), cho biết qua khảo sát, đơn vị phát hiện tại vị trí tầng 1, ngoài kinh doanh phòng trà, chủ nhà còn ngăn thêm một phòng xép rộng chừng 4 m2 làm nơi ở của gia đình 4 người.

Khi cảnh sát tiếp cận dập lửa đã phát hiện cả 4 người (cặp vợ chồng cùng 2 con) trong trạng thái đang ngủ, không phản ứng. Theo nhận định, họ bị ngạt khói độc, lịm đi trước khi bị lửa tác động đến.

Còn tại tầng 3, cảnh sát phát hiện hai mẹ con nạn nhân khác tử vong trong phòng tắm.

“Khi phá cửa lên tầng 3, toàn bộ khu vực đã bao trùm bởi lửa, theo bản năng, hai mẹ con nạn nhân đã cố chạy vào khu vực nhà tắm để lánh nạn nhưng vì cửa phòng không kín, cả hai ngạt khí độc dẫn đến tử vong”, đại tá Khương phân tích.

Đại tá Cao Minh Huyền, Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cho rằng ngôi nhà xảy ra vụ cháy được xây kiên cố, xung quanh có kính chịu lực, không có lối thoát nạn.

“Lực lượng chữa cháy đã phun khí mát để hạn chế lửa lây lan và thực hiện biện pháo cứu hộ đưa nạn nhân ra ngoài song khói độc từ đám cháy khiến 6 nạn nhân ngạt khí, tử vong”, đại tá Huyền thông tin.

Đại tá Phạm Hoài Nam, Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT (Công an tỉnh Nghệ An), tại hiện trường vụ cháy. Ảnh: Hoàng Lam.

Trước đó, khoảng 0h ngày 15/6, Công an tỉnh Nghệ An nhận tin báo cháy tại căn nhà số 146 đường Đinh Công Tráng, phường Lê Mao (TP Vinh) nên huy động 7 xe chữa cháy, gần 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều đơn vị tiếp cận hiện trường.

Khi lực lượng chữa cháy đến hiện trường, đám cháy đã lan rộng toàn bộ khu vực tầng 1 và đang cháy lan lên các tầng trên. Hơn 20 phút sau, ngọn lửa được khống chế.

Tại hiện trường, lực lượng cứu hộ phát hiện 6 nạn nhân tử vong. Toàn bộ tài sản bên trong căn nhà 3 tầng bị thiêu rụi hoàn toàn.

6 nạn nhân gồm vợ chồng chủ nhà là anh N.T.H. (37 tuổi), chị N.T.H. (37 tuổi) cùng hai con 5 và 11 tuổi, có địa chỉ thường trú ở xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương. Hai nạn nhân còn lại là bà N.T.L.P. (44 tuổi, trú phường Cửa Nam, TP Vinh) và con gái 12 tuổi.

Theo lãnh đạo phường Lê Mao, căn nhà 3 tầng rộng hơn 300 m2 này được anh H. thuê lại mặt bằng của một người dân ở phường Lê Mao 3 năm trước.

Trong đó, tầng 1 dùng làm kinh doanh phòng trà (đã nghỉ do dịch Covid-19), phía sau là nơi ở của cả gia đình. Tầng 2 của căn nhà này để trống, còn tầng 3 có phòng nghỉ cho thuê.