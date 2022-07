Vũ Cát Tường trước khi công khai xu hướng tính dục

Vũ Cát Tường nổi tiếng với hình ảnh phi giới tính. Ca sĩ cũng thường xưng "anh" trong các sản phẩm âm nhạc.

Vũ Cát Tường thành danh từ Giọng hát Việt 2013. Từ đó, ca sĩ có sự nghiệp ít sóng gió nhưng chắc chắn. Ngoài vai trò ca sĩ, nhạc sĩ, Vũ Cát Tường thành công trong cả vai trò huấn luyện viên. Cô hai lần có thí sinh trở thành quán quân Giọng hát Việt nhí.

Mới đây, Vũ Cát Tường công khai giới tính. "Tường không có nhu cầu phải giải thích về bản thân. Nhưng Tường nghĩ sau 30, Tường sẽ nhận được nhiều câu hỏi về 'bao giờ lấy chồng, khi nào lập gia đình'. Nhưng Tường phải nói là 'I'm gay', để mọi người hỏi 'bao giờ lấy vợ'. Tường sẽ lấy vợ chứ không lấy chồng", ca sĩ cho biết.

Nghệ sĩ đa năng

Vũ Cát Tường kể cô bắt đầu niềm đam mê âm nhạc từ rất sớm là 5 tuổi. Từ khoảnh khắc nhìn thấy chiếc đàn organ cũ kỹ của ông, Vũ Cát Tường bắt đầu tìm hiểu và chạm vào những nốt nhạc đầu tiên. Tới khi học lớp 7, cô theo học tại Khoa Piano của Nhạc viện TP.HCM. Hay tin cha đổ bệnh nặng, Vũ Cát Tường bỏ dở việc học nhạc để về quê tiếp tục theo học văn hóa.

Trải qua cơn bạo bệnh, cha quyết định ly hôn với mẹ của Vũ Cát Tường. Kể từ đó, mẹ cô một mình nuôi ba con và phải làm lụng để trả nợ. Lúc này, niềm đam mê, tình yêu của Vũ Cát Tường dành cho âm nhạc phải tạm gác lại để ưu tiên việc học và phụ giúp gia đình.

Khi đang là sinh viên năm 3 của Đại học Quốc gia TP.HCM, Vũ Cát Tường ghi danh vào cuộc thi Giọng hát Việt. Lúc này, Vũ Cát Tường đã cắt tóc ngắn, mặc áo sơ mi đơn giản và có phong cách khá giống con trai. Phong cách đó được ca sĩ duy trì đến hiện tại, khi cô công khai đồng tính và muốn lấy vợ trong tương lai.

Vũ Cát Tường có sự nghiệp kéo dài 9 năm ở Vpop.

Thể hiện ca khúc Đông với chất giọng vừa dịu dàng vừa chững chạc, quãng cao vang và sáng, Vũ Cát Tường được cả 4 huấn luyện viên lựa chọn. Cô quyết định về đội Hồng Nhung. Qua các phần thi, Vũ Cát Tường càng chứng tỏ được tài năng, cá tính âm nhạc khác biệt. Kết thúc cuộc thi, Vũ Cát Tường trở thành á quân của Giọng hát Việt.

Thời điểm đó, lý giải việc bấm nút chọn Vũ Cát Tường, Hồng Nhung nhận định học trò là hình mẫu nghệ sĩ tài năng, xuyên giới tính và xuyên quốc gia. Vũ Cát Tường có tư duy âm nhạc logic, lại biết sáng tác và chơi piano. Đặc biệt, thế mạnh khác của thí sinh là hát tốt cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh.

Vũ Cát Tường sở hữu chất giọng nữ cao, với âm vực rộng. Giọng hát của cô được nhận xét có màu phi giới tính. Giọng hát Việt là một trong những chương trình nổi tiếng nhất năm 2013 nên những thí sinh tham gia, đặc biệt nhân tố tài năng, có cá tính như Vũ Cát Tường dễ dàng được công chúng chú ý và yêu mến.

Đến nay, Vũ Cát Tường phát hành lần lượt 3 album là Giải mã (2014), Stardom (2018) và Inner Me (2019). Ca sĩ cũng làm giám khảo Giọng hát Việt nhí trong 3 mùa liên tiếp là 4, 5, 6, cố vấn ở Giọng hát Việt. Thí sinh của cô ở Giọng hát Việt nhí mùa 5 là Ngọc Ánh xuất sắc lên ngôi quán quân với tổng bình chọn gần 40%.

Trở lại Giọng hát Việt nhí mùa 8 phát sóng năm 2021, Vũ Cát Tường cùng huấn luyện viên Hưng Cao đã đưa thí sinh Lê Đăng Bách trở thành người chiến thắng.

Giai đoạn 2018-2021, Vũ Cát Tường hoạt động năng nổ. Ngoài phát hành liên tiếp các album, Vũ Cát Tường còn tổ chức thành công Stardom Concert năm 2018 hay VCT Tour 2019.

Một mình một lối đi

Các ca khúc luôn được Vũ Cát Tường xử lý bằng sự văn minh, chỉn chu, đậm chất tự sự nhưng theo lối phóng khoáng thay vì sướt mướt, ủy mị thường thấy ở những bài hát cùng thể loại. Bởi vậy, nghe nhạc của Vũ Cát Tường, khán giả cảm nhận được sự thư giãn, thoải mái. Năng lượng tích cực, tự do, thoải mái cũng là nét đặc trưng và riêng biệt trong các phần trình diễn của Vũ Cát Tường.

Sự văn minh, sạch sẽ cũng là cách Vũ Cát Tường làm nghề. Gần 10 năm kể từ khi thành danh ở Giọng hát Việt, Vũ Cát Tường gần như chưa vướng scandal, tai tiếng đời tư nào. Bởi thế, Vũ Cát Tường luôn có chỗ đứng riêng trong lòng khán giả lẫn thị trường âm nhạc.

Đặc biệt, ngoài vai trò ca sĩ, Vũ Cát Tường còn là nhạc sĩ tài năng. Âm nhạc Vũ Cát Tường mang đậm thể loại của pop, R&B, neo soul. Nữ ca sĩ cũng từng chia sẻ dù sáng tác nhiều thể loại nhưng xuất phát điểm của cô vẫn là Pop, R&B, neo soul. Vũ Cát Tường đã có nhiều sản phẩm thành công, được công chúng đón nhận như Vết mưa, Yêu xa, Đông, Don’t You Go… Theo thời gian, Vũ Cát Tường dần chuyển mình qua nhiều thể loại khác nhau như Alternative Rock, Funk, Electropop, Jazz, R&B…

Vũ Cát Tường gắn liền với phong cách menswear.

Sự nghiệp của Vũ Cát Tường kể từ đó không ngừng thăng tiến và có những dấu ấn mới. Có thể nói hành trình của ca sĩ không ồn ào nhưng chắc chắn, bền bỉ và vững vàng.

Vũ Cát Tường cũng từng thừa nhận cô có hướng đi riêng, không chạy theo ai. Ca sĩ nói với Zing: “Phần mình, tôi chỉ thấy vui và hạnh phúc vì có một thế giới của riêng mình. Chẳng có gì vui bằng việc bạn được đứng trên sân khấu và có khán giả của riêng mình. Và vì thế, mình không phải chạy theo ai cả. Mình có sự bình an, để mỗi khi thức dậy là có thể hát và cống hiến. Giống như hoàng tử bé trong quả tinh cầu vậy. Cái then chốt của một nghệ sĩ là cống hiến, chứ không phải danh tiếng”.

MV Leader ra mắt năm 2018 có lẽ lần tranh cãi hiếm hoi của Vũ Cát Tường. Ở MV này, Vũ Cát Tường lần đầu thử sức với rap. Tuy nhiên, khán giả đưa ra nhiều ý kiến trái chiều về sản phẩm.

Ngoài việc đọc rap toàn bộ, Vũ Cát Tường còn tuyên bố với cả thế giới: “Trời sinh ba chữ Vũ Cát Tường/ Xưa nay luôn tự quyết những gì mình tin tưởng/ Tự vẽ cho mình một con đường/ Tự tay muốn viết hết cuộc đời mình phía trước”.

Sản phẩm bị chỉ trích câu từ ngông cuồng, tự cao trong khi phần rap dở, chỉ như đọc nhanh. Sản phẩm cũng bị so sánh về mặt hình ảnh với Look What You Made Me Do của Taylor Swift.

Hình tượng phi giới tính

Trước khi công khai xu hướng tình dục, Vũ Cát Tường đã định hình hình ảnh tomboy và phong cách thời trang phi giới tính. Cô thường để tóc ngắn và mặc những bộ trang phục menswear. Hình ảnh này được Vũ Cát Tường duy trì ở các hoạt động đời thường, biểu diễn, tham gia sự kiện, chương trình truyền hình hay các MV.

Ở MV Come back home phát hành tháng 12/2017, Vũ Cát Tường lần đầu xuất hiện với tạo hình nữ tính, mặc váy hồng, đội tóc giả. Tuy nhiên, trong MV ca sĩ thể hiện cả hai vai nam - nữ chính. Khi đó, Vũ Cát Tường chia sẻ cô muốn hướng âm nhạc của bản thân tới sự phi giới tính.

“Tôi muốn khi khán giả nhìn Vũ Cát Tường, họ không nghĩ tôi là nam hay nữ, lớn hay trẻ mà chỉ biết đến tâm hồn, âm nhạc. Bạn là nam hay nữ cũng có thể thất tình. Tức là những gì liên quan đến trái tim thì không có giới tính. Tôi muốn truyền tải thông điệp đó”, giọng ca Đông chia sẻ với Zing.

Ở Có người - bài hát duy nhất được thực hiện MV trong album song ngữ Inner Me - ra mắt cuối năm 2019, Vũ Cát Tường xưng “anh”. Đây là cách xưng hô khá quen thuộc trong các bài hát của cô. Vũ Cát Tường và nhân vật nữ trong MV thể hiện chuyện tình yêu nhiều thăng trầm qua phần vũ đạo.

Có thể nói qua các sản phẩm âm nhạc, Vũ Cát Tường đã phần nào truyền tải thông điệp về giới tính. Tuy nhiên, cô chưa một lần công khai vì đối diện nhiều nỗi sợ. Thời điểm này, hạnh phúc khi được sống là chính mình, cô muốn sống thật với những người yêu thương ở xung quanh.

“Thời điểm này, Tường nhận ra: Trước 30 tuổi mà không sống thật với chính mình thì khổ lắm”, ca sĩ bày tỏ.