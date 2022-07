Vụ cầm 2,2 triệu USD để chạy án: Cựu cán bộ C03 nộp lại hơn 23 tỷ đồng

Bị cáo buộc nhận 2,2 triệu USD để chạy án cho giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức, Bùi Trung Kiên và người thân đã nộp khắc phục gần 23,8 tỷ đồng.

Trong kết luận điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, môi giới hối lộ xảy ra tại Hà Nội, TP.HCM và một số địa phương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố 6 bị can.

Hai trong số này là cựu cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an). Cụ thể, ông Bùi Trung Kiên (42 tuổi, quê Bình Định, cựu cán bộ Phòng 6 của C03) bị đề nghị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, còn ông Lê Thanh An (46 tuổi, trú TP.HCM, cựu cán bộ phòng 5 của C03) bị đề nghị truy tố tội Môi giới hối lộ.

Bệnh viện TP Thủ Đức. Ảnh: Lê Trai.

Cục C03 xác định năm 2021, ông Nguyễn Minh Quân (Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức, TP.HCM) bị C03 điều tra sai phạm về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Sợ bị bắt nên ông Quân nhờ Kiên giúp đỡ, lo lót để không bị xử lý.

Cựu cán bộ C03 đồng ý và yêu cầu ông Quân đưa 700.000 USD chi phí ban đầu để lo việc. Sau đó, bị can Kiên nói giám đốc bệnh viện đưa thêm 1,5 triệu USD .

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, cựu cán bộ Phòng 6 C03 không đưa cho ai và cũng không nhờ ai lo giúp vụ việc nên ông Quân đòi lại. Tháng 5/2021, ông Kiên đã trả lại 1,15 triệu USD (gồm 500.000 USD và 15 tỷ đồng ).

Giữa năm 2021, ông Quân tiếp tục nhờ Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (Tổng giám đốc Thuduc House, bị khởi tố tháng 11/2021 trong vụ vận chuyển trái phép hơn 53 triệu USD ra nước ngoài) tìm luật sư. Sau đó, Hoàng đã giới thiệu các bị can Trần Văn Long (Tổng giám đốc Công ty cổ phần truyền thông Du Lịch Việt) và Bùi Thị Hồng Giang (luật sư).

Cáo buộc nêu nhóm môi giới đã nhận 1,5 triệu USD từ ông Quân để đưa cho cựu cán bộ công an Lê Thanh An. Trong đó, An nhận 500.000 USD , còn bị can Hà Duy Tuấn (lao động tự do) cầm 1 triệu USD (theo hướng dẫn qua điện thoại của An) để mang đến Chùa Nôm (Hưng Yên) đưa cho bị can Nguyễn Ngọc Triệu (tức Thượng tọa Thích Đồng Huệ, trụ trì) để nhờ lo việc cho ông Quân.

Nhà chức trách xác định sau các phi vụ giao và nhận tiền nêu trên, các bị can chưa liên hệ và đưa tiền cho bất kỳ ai để lo việc như yêu cầu của ông Nguyễn Minh Quân. Do đó, ông Kiên bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt 1,05 triệu USD . Còn ông An môi giới hối lộ số tiền 1,5 triệu USD .

Quá trình điều tra, gia đình bị can Bùi Trung Kiên đã giao nộp gần 23,8 tỷ đồng để khắc phục hậu quả trước khi ông Kiên bị khởi tố. Gia đình và người thân của Lê Thanh An nộp khắc phục 12,5 tỷ đồng .

Ngoài ra, An đã trả cho luật sư Giang 8 tỷ. Với những tình tiết này, C03 đề nghị các cơ quan truy tố, xét xử giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho 2 bị can. Còn các bị can khác được người thân nộp tổng số tiền trên 13 tỷ đồng .