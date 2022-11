Vụ buôn lậu xăng dầu ở Đồng Nai: Nữ nhân viên làm giả 89 bộ hồ sơ

Trong đường dây buôn lậu xăng dầu, Trần Thị Cẩm Vân đã làm giả 89 tờ hóa đơn VAT của Công ty Phúc Thịnh, theo sự chỉ đạo của Lê Thanh Trung và yêu cầu của Nguyễn Hữu Tứ.

Phiên tòa xét xử sơ thẩm 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu xăng dầu lớn nhất từ trước đến nay tại Đồng Nai tiếp tục làm việc, với phần xét hỏi nhóm bị cáo làm việc tại kho Nam Phong - kho tiêu thụ hơn 100 triệu lít xăng lậu.

Tại phiên tòa, bị cáo Trần Thị Cẩm Vân (sinh năm 1987, ngụ TP Cần Thơ) khai nhận là người làm của bị cáo Lê Thanh Trung (sinh năm 1983, ngụ TP Cần Thơ, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Xăng dầu Tây Nam 01 SWP, TP.HCM). Vân làm theo chỉ đạo của bị cáo Trung, tự làm giả hàng loạt bộ hồ sơ buôn bán xăng lậu.

Theo bị cáo Vân, trước đó, Vân được Trung nhận vào làm kế toán cho Công ty Tây Nam SWP Cần Thơ, giao theo dõi và tính toán toàn bộ việc mua, bán xăng nhập lậu tại Kho Nam Phong.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TTXVN.

Tháng 9/2020, Vân được bị cáo Trung giao nhiệm vụ làm kế toán cho Công ty Phúc Thịnh. Sau đó, Trung chỉ đạo Vân làm bộ hồ sơ tàu và xuất các giấy tờ theo yêu cầu bị cáo Nguyễn Hữu Tứ (ông trùm trong đường dây buôn lậu xăng) để chuyển xăng từ Vĩnh Long về kho Nam Phong.

Bị cáo Vân cho biết trong quá trình làm việc, bị cáo biết là xăng bất hợp pháp, nhưng không biết đó là nhập lậu. Từ sự chỉ đạo của bị cáo Trung, Vân đã thực hiện việc in hóa đơn điện tử, sau đó cắt dán, tẩy xóa, photo để làm giả hóa đơn cho 89 bộ hồ sơ vận chuyển xăng.

Khi Vân làm xong các bộ hồ sơ này, bị cáo Tứ sẽ cho người đến lấy, giao hồ sơ cho các tàu vận chuyển xăng nhập vào kho Nam Phong. Sau đó, hồ sơ được giao lại cho bị cáo Vân để tiêu hủy.

Theo cáo trạng, việc in hóa đơn được Vân thực hiện bằng cách in một hóa đơn điện tử của Công ty Phúc Thịnh chi nhánh Vĩnh Long xuất cho Công ty Phúc Thịnh chi nhánh Long An có chữ ký số đã đăng ký với cơ quan thuế rồi tiến hành các thao tác cắt dán, tẩy xóa, photo để làm giả một tờ hóa đơn giống như thật nhưng không có mã tra cứu hóa đơn.

Số hóa đơn giá trị gia tăng do Vân làm giả tương ứng với số chuyến tàu chở xăng của bị cáo Tứ chở từ Vĩnh Long về kho Nam Phong.

Bị cáo Vân khai đã làm giả 89 tờ hóa đơn VAT của Công ty Phúc Thịnh, chi nhánh Vĩnh Long, theo sự chỉ đạo của bị cáo Trung và theo yêu cầu của bị cáo Tứ.