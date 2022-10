Vụ buôn lậu xăng dầu ở Đồng Nai: Đối tượng cầm đầu tự làm giả giấy tờ

Phiên tòa xét xử sơ thẩm 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu xăng dầu lớn nhất từ trước đến nay tại Đồng Nai bước sang ngày làm việc thứ 4 với phần xét hỏi Phan Thanh Hữu.

Tại phiên tòa, hội đồng xét xử hỏi bị cáo Hữu về quá trình vận chuyển xăng nhập lậu từ nước ngoài về tiêu thụ trong nước. Trả lời hội đồng xét xử, bị cáo Hữu cho biết để hợp thức hóa nguồn xăng lậu và đối phó với cơ quan chức năng, Hữu đã làm giả bộ hồ sơ để phòng trường hợp khi cần đến.

“Bộ hồ sơ được làm giả do một mình bị cáo tự làm. Trường hợp có người kiểm tra tàu khi cập bến, bị cáo sẽ dùng bộ hồ sơ đó để đối phó với cơ quan chức năng”, Hữu khai.

Bị cáo Phan Thanh Hữu, đối tượng hưởng lợi nhiều nhất trong vụ án thu lợi bất chính 156,2 tỉ đồng . Ảnh: TTXVN.

Khai nhận tại tòa, bị cáo Hữu cho biết trong quá trình nhập xăng, các tàu của bị cáo từng bị cơ quan chức năng kiểm tra, nhưng không bị xử lý. Trong quá trình vận chuyển, nếu các tàu chở xăng của Hữu có trục trặc, bị cáo liên hệ với các thuyền trưởng để xác định tọa độ nhằm hỗ trợ.

Đồng thời, việc liên hệ với các thuyền trưởng là để nếu thấy xăng trên tàu có màu trắng quá, Hữu sẽ mang hóa chất (mua của một người ở TP.HCM) ra tàu trực tiếp pha chế để xăng có màu hợp với màu xăng tiêu thụ tại thị trường Việt Nam.

Khi được hội đồng xét xử hỏi về việc góp vốn với bị cáo Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, ngụ TP.HCM) để buôn lậu xăng từ nước ngoài về Việt Nam như thế nào, bị cáo Hữu cho rằng mình chỉ là người trung gian chở thuê xăng từ tàu của Viễn và giao lại cho Nguyễn Hữu Tứ (56 tuổi, ngụ quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ) để tiếp tục bán cho các đầu mối khác, còn việc phân chia lợi nhuận không liên quan.

Bị cáo Hữu khai về quá trình hợp tác làm ăn giữa bị cáo với Viễn và Tứ, từ đầu năm 2020, Hữu thường xuyên vận chuyển xăng sang Campuchia để bán. Tuy nhiên, sau khi kết nối được với Viễn và Tứ, Hữu bắt đầu chuyển sang vận chuyển xăng để tiêu thụ trong nước.

Để thực hiện việc vận chuyển xăng từ 2 tàu Pacific Ocean và tàu Western Sea của Viễn, Hữu đã có đội tàu Nhật Minh 06, 07, 08, 09. Ngoài ra, số thuyền trưởng và tiền nhân công cho các con tàu này đều do Hữu chịu trách nhiệm quản lý và chi trả. Trong đó, các tàu Nhật Minh của Hữu sau khi nhận xăng từ tàu của Viễn, biết an toàn mới bắt đầu đưa vào khu nhà yến của Tứ (ở tỉnh Vĩnh Long) để cung cấp cho các đầu mối và đưa đi tiêu thụ.