Vụ bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép: Bắt thêm 2 người

Sau khi bắt người cầm đầu nhóm đón bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép, Công an An Giang bắt tạm giam thêm 2 người.

Chiều 9/1, Công an tỉnh An Giang ra lệnh bắt tạm giam Trương Chí Tài (22 tuổi, ngụ ấp ấp Búng Nhỏ, xã Khánh Bình, huyện An Phú) và Lê Văn Dinh (Hiền, 21 tuổi, ở ấp Bình Di, xã Khánh Bình, huyện An Phú) về tội Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Cùng tội này, chiều 8/1, Công an tỉnh An Giang ra lệnh bắt tạm giam Phan Phi Hùng (42 tuổi), Phạm Thanh Hập (Hạp, 26 tuổi, cùng ở xã Khánh Bình, huyện An Phú) và Trang Văn Út (Sáng, 32 tuổi, ngụ xã Phú Hữu, huyện An Phú).

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hùng móc nối với 5 người tại Campuchia là Hập, Út, Trương Chí Tài (29 tuổi), Lê Văn Dinh (Hiền, 30 tuổi, cùng ngụ huyện An Phú) để đưa nhóm của bệnh nhân 1440 và những người khác nhập cảnh phép vào Việt Nam rồi chở đi TP Châu Đốc hoặc đến các địa điểm mà khách hàng yêu cầu.

Cụ thể, chiều 23/12, Hùng được nhóm từ Campuchia điện thoại thông báo có 9 khách từ nước này qua Việt Nam vào rạng sáng 24/12, sau đó đi Châu Đốc và TP.HCM.

Hùng sau đó gọi điện cho các đồng phạm và nói Út tìm thêm một ôtô 7 chỗ để chở khách. Khi 9 người vừa qua sông, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, Hùng sắp xếp chở nhóm 3 người về nhà Hạp. Sau đó Út đến nhà Hạp rước 3 khách đi Châu Đốc và TP.HCM.

Hùng chở 6 người còn lại đến ôtô của anh M.V.T. (31 tuổi, ngụ huyện An Phú). Những người này (trong đó có bệnh nhân 1440) được anh T. chở về hướng huyện Tân Hưng của tỉnh Long An để đi TP.HCM.

Cơ quan chức năng xác định trong số 9 người được Hùng giúp nhập cảnh trái phép có 4 người nhiễm SARS-CoV-2 (bệnh nhân 1440, 1451, 1452 và 1453).

Liên quan vụ việc, Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng đã làm thủ tục chuyển tài xế T. cho Sở Y tế tỉnh An Giang đưa về nơi cư trú của anh này để cách ly tại nhà thêm 14 ngày, kể từ 7/1. Tài xế này đã có 2 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2