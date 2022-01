Vụ bé gái 8 tuổi tử vong: Người cha từng chứng kiến tình nhân đánh con

Làm việc với cơ quan chức năng, Nguyễn Kim Trung Thái khai từng vài lần chứng kiến người tình đánh con gái nhưng không can ngăn.

Ngày 1/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đang củng cố hồ sơ, khôi phục hình ảnh camera an ninh để làm rõ hành vi của ông Nguyễn Kim Trung Thái (36 tuổi, ngụ quận 1) trong vụ cháu V.A. (8 tuổi, con gái Thái) tử vong do bị bạo hành.

Một nguồn tin cho biết trong quá trình cảnh sát lấy lời khai, Thái thừa nhận đã một vài lần chứng kiến Nguyễn Võ Quỳnh Trang (vợ sắp cưới của Thái) đánh bé V.A. nhưng anh ta không ngăn cản. Hôm xảy ra vụ án, Thái đi làm đến khi Trang gọi điện thì mới biết chuyện.

Trước đó, tại buổi thông tin báo chí ngày 28/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh cũng thông tin ông Thái biết Trang dùng roi mây và gậy để đánh cháu A.

“Ông Th. biết con gái bị bầm tím và cháu A. nói cũng rất sợ Trang nhưng có vẻ ông Th. đồng tình, không quyết liệt bảo vệ con”, đại diện Công an quận Bình Thạnh nói.

Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái.

Tại cuộc họp báo cuối năm tổ chức vào tối 31/12, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó giám đốc Công an TP.HCM, cho rằng đây là sự kiện đau lòng, không chấp nhận được. Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Công an quận Bình Thạnh tổ chức điều tra để xử lý vụ việc.

Đại tá Quang cho biết công an thành phố đã thống nhất với liên ngành tố tụng đây là vụ án điểm, tập trung điều tra, truy tố xét xử và cảnh tỉnh toàn xã hội, không để điều này tái diễn.

“Trong quá trình điều tra, nếu tài liệu chứng cứ thể hiện tội danh khác, cơ quan điều tra sẽ xử lý thêm tội danh đó. Chúng ta phải nhấn lên hồi chuông, thực hiện các giải pháp về xã hội nhằm phòng ngừa, nâng nhận thức của người dân về quyền của trẻ em”, đại tá Nguyễn Sỹ Quang nhấn mạnh.