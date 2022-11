Vụ bé gái 17 tháng tuổi tử vong: Chuyển hồ sơ lên Công an TP.HCM

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 7 đã chuyển hồ sơ vụ bé gái 17 tháng tuổi tử vong nghi do bạo hành cho Công an TP.HCM điều tra.

Liên quan vụ bé gái 17 tháng tử vong nghi do bạo hành, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 7 đã chuyển hồ sơ vụ án cùng nghi phạm Nguyễn Ngọc Phượng (31 tuổi, quê Bình Phước) cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thụ lý theo thẩm quyền. Theo cảnh sát, Phượng khai nhận trông giữ cháu T.G.H. (17 tháng tuổi, con gái ông Trương Hoàng Đức) với tiền công 5 triệu đồng/tháng. Từ khi ở với Phượng, bé H. thường xuyên quấy khóc, nên Phượng bực bội cộng thêm việc ông Đức không trả tiền công đúng hẹn. Do đó, người phụ nữ nhiều lần dùng tay và cán chổi nhựa đánh vào mặt, tay và chân của bé gái. Từ ngày 31/10 đến 5/11, cháu H. quấy khóc, thì bị Phượng tát mạnh vào mặt và tác động mạnh vào vùng đầu bé gái nhiều lần. Có lần, Phượng còn dùng bình sữa gõ vào đầu bé Hân. Riêng Trần Trọng Hữu (chồng của Phượng) khai nhiều lần chứng kiến vợ đánh cháu H. có can ngăn. Cách đây khoảng 3 tuần, Hữu có đánh vào đùi cháu bé do nạn nhân không chịu ăn. Trước những lời khai và bằng chứng thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 7 đã bắt khẩn cấp Phượng và làm rõ hành vi của Hữu để xử lý theo quy định pháp luật. 2 cuốn sách giúp hiểu rõ hơn về luật hình sự 1. Bộ luật Hình sự (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đề cập các điều luật về đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức. 2. 55 cặp tội danh dễ nhầm lẫn trong Bộ luật Hình sự giúp tìm ra những điểm mấu chốt mang tính bản chất để phân biệt tội danh này với tội danh khác. Lời khai người giữ trẻ trong vụ bé gái 17 tháng tuổi tử vong ở TP.HCM Người phụ nữ giữ trẻ khai nhiều lần dùng tay và cán chổi đánh vào mặt, chân tay của bé gái 17 tháng tuổi khiến nạn nhân phải nhập viện rồi tử vong.