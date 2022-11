Vụ bé gái 17 tháng tuổi tử vong: Bắt khẩn cấp người phụ nữ giữ trẻ

Người phụ nữ giữ trẻ trong vụ bé gái 17 tháng tuổi tử vong ở TP.HCM bị cơ quan cảnh sát điều tra bắt khẩn cấp để làm rõ hành vi.

Ngày 15/11, một nguồn tin cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 7, TP.HCM, đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Ngọc Phượng (31 tuổi, quê Bình Phước) để điều tra liên quan đến cái chết của bé gái 17 tháng tuổi.

Trước đó, ngày 7/11, Công an phường Phú Mỹ, quận 7, tiếp nhận tố giác của anh Trương Hoàng Đức về việc con gái của anh là bé T.G.H. (17 tháng tuổi) tử vong bất thường khi được anh gửi tại nhà trọ của bà Phượng.

Căn nhà trọ nơi xảy ra nghi án bạo hành, làm bé gái tử vong. Ảnh: Lê Trai.

Theo anh Đức, cuối tháng 9, anh giao con gái cho bà Phượng giữ với tiền công là 5 triệu đồng/tháng. Đến ngày 6/11, người cha nhận điện thoại của bà Phượng, thông báo về việc H. bị bệnh nặng phải đưa vào Bệnh viện quận 7 và chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 2 để cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân sau đó đã tử vong.



Nhận tin báo, Công an quận 7 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, giải phẫu tử thi và xác định nạn nhân chết do chấn thương sọ não.

Liên quan đến vụ việc trên, gia đình bị hại đã có đơn yêu cầu Chi hội luật sư, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM hỗ trợ cho bị hại.

Theo đó, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ và luật sư Lê Ngô Phương Thanh sẽ tham gia bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bị hại từ giai đoạn điều tra đến khi kết thúc vụ án theo quy định pháp luật.