Vụ bé gái 10 tuổi bị cưỡng hiếp phải phá thai rúng động nước Mỹ

Đầu tháng 7, Indianapolis Star đưa tin bé gái 10 tuổi ở Ohio mang thai do bị cưỡng hiếp. Nhưng vì "Ohio có lệnh cấm phá thai 6 tuần tuổi trở lên", nạn nhân phải tìm đến bang khác.

Nguồn tin là Caitlin Bernard, bác sĩ sản phụ khoa ở Indianapolis, bang Indiana - nơi nạn nhân đến phá thai. Không có thêm thông tin chi tiết về bé gái hay nghi phạm trong bài viết của Indianapolis Star, theo CNN.

Trong những ngày gần đây, sau khi Tổng thống Biden trích dẫn bản tin và tố cáo lệnh cấm phá thai của Ohio, một số phương tiện truyền thông và những người giữ chức vụ trong đảng Cộng hòa đã bày tỏ sự hoài nghi về vụ việc.

Trong một cuộc phỏng vấn với USA Today, Tổng chưởng lý bang Ohio Dave Yost nói rằng nhiều khả năng câu chuyện về cô bé 10 tuổi là bịa đặt. Hạ nghị sĩ Jim Jordan viết trên Twitter: "Một lời nói dối khác. Có ai ngạc nhiên không?".

Tuy nhiên, ngày 13/7, Columbus Dispatch đưa tin nghi phạm trong vụ việc, Gerson Fuentes (27 tuổi), bị cảnh sát bắt giữ và "thú nhận đã hãm hiếp đứa trẻ ít nhất 2 lần".

Bethany Bruner, phóng viên của Columbus Dispatch, cho biết cô là "phóng viên duy nhất trong phòng xử án" khi sự việc xảy ra. "Điều này xác nhận rằng câu chuyện thực sự tồn tại", cô viết trên Twitter.

Người Mỹ biểu tình chống lại lệnh cấm phá thai ở nhiều bang. Ảnh: USA Today.

Tranh cãi

Những nghi ngờ, tranh cãi xung quanh vụ việc vẫn chưa lắng xuống trong những ngày qua.

The Washington Post đăng bài viết của Glenn Kessler nói rằng họ gặp khó khăn trong việc xác nhận tài khoản của bác sĩ, nguồn tin Caitlin Bernard.

Một chương trình của Fox đã phỏng vấn Tổng chưởng lý bang Ohio Dave Yost để đặt nghi vấn về vụ việc được Indianapolis Star đăng tải đầu tiên.

Còn ban biên tập Wall Street Journal nói rằng đây là "câu chuyện khó xảy ra từ một nguồn thiên vị" và "không có ai có thể xác nhận".

Jim Jordan, hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa, chia sẻ trên Twitter rằng câu chuyện về bé gái 10 tuổi phá thai là "lời nói dối". Ảnh: AP.

Trong khi đó, cây viết David Folkenflik và Sarah McCammon của NPR nhận định vụ việc bé gái 10 tuổi phá thai là ví dụ cho những rủi ro của cả bối cảnh pháp lý mới về phá thai cũng như việc đưa tin trong thời kỳ phân cực chính trị sâu sắc và sự thiếu tin tưởng của các hãng thông tấn lớn.

Laura Hazard Owen của NiemanLab cũng thể hiện quan điểm tương tự trong bài viết Unimaginable abortion stories will become more common. Is American journalism ready? (tạm dịch: Những câu chuyện phá thai ngoài sức tưởng tượng sẽ trở nên phổ biến hơn. Báo chí Mỹ đã sẵn sàng?).

Một vấn đề khác được quan tâm trong vụ bé gái 10 tuổi phá thai là việc tiết lộ tên tuổi nạn nhân và hung thủ.

"Các biên tập viên và người sản xuất chương trình truyền hình sẽ rời đi vào ngày mai, nhưng những người trực tiếp liên quan đến vụ án này sẽ bị ảnh hưởng mãi mãi", CNN viết.

Còn người phụ trách chuyên mục Alyssa Rosenberg của The Washington Post nhận định: "Ngay cả khi bé gái ở Ohio vẫn ẩn danh, một ngày nào đó cô bé sẽ biết về những chuyện này. Nạn nhân đã bị coi là quân cờ chính trị thay vì một người cần được bảo vệ".

Những câu chuyện chưa kể

Vụ bé gái 10 tuổi bị cưỡng hiếp và phải đến tìm cách phá thai ở các bang khác bị một số phương tiện truyền thông và chính trị gia ở Mỹ tuyên bố là sai sự thật hay thiếu tính xác thực.

Tuy nhiên, số liệu thống kê cho thấy những trường hợp tương tự không hề hiếm.

Năm 2020, 52 trẻ em dưới 14 tuổi được phá thai ở Ohio. Năm 2017, Viện nghiên cứu Guttmacher phát hiện ra rằng 4.460 trẻ em dưới 15 tuổi đã mang thai, 44% trong số này dẫn đến phá thai.

Katie McHugh, bác sĩ sản phụ khoa ở Indiana, nói với The New York Times: "Trường hợp ở Ohio không phải là duy nhất. Đây là một tình huống mà mọi nhà cung cấp dịch vụ phá thai đã thấy trước đây".

Sau khi án lệ Roe v Wade bị đảo ngược, một số bang như Ohio đã thực hiện lệnh cấm phá thai, một số nơi không có ngoại lệ đối với tội hiếp dâm hoặc loạn luân. Nhiều bang trong số này cũng báo cáo cung cấp dịch vụ phá thai cho trẻ dưới 15 tuổi.

Quyết định đảo ngược án lệ Roe v Wade của Tòa án tối cao Mỹ khiến nhiều người thất vọng. Ảnh: Anne-Marie Caruso.

Từ đầu năm đến nay, 2 ca phá thai được thực hiện ở Texas cho trẻ em 12-13 tuổi.

Texas hiện thực hiện lệnh cấm phá thai hoàn toàn, không có ngoại lệ đối với tội hiếp dâm hoặc loạn luân. Một nạn nhân 11 tuổi của tội loạn luân đã phải đến Colorado để phá thai, Times đưa tin.

Năm 2020, Arkansas ghi nhận 11 trẻ em dưới 15 tuổi đã phá thai. Nhưng hiện bang này cũng có lệnh cấm phá thai hoàn toàn.

Các bang áp dụng lệnh cấm phá thai thường có tỷ lệ tử vong ở bà mẹ và trẻ sơ sinh ở mức cao.

Lauren Ralph, nhà dịch tễ học tại Đại học California, nói với Times rằng trẻ em và thanh thiếu niên vốn đã phải đối mặt với rất nhiều rào cản khi phải phá thai như thiếu phương tiện đi lại và cần sự đồng ý của cha mẹ.

"Khi án lệ Roe v Wade bị đảo ngược, những rào cản sẽ nhân lên đối với những người trẻ sống ở các bang áp dụng lệnh cấm phá thai", bà Ralph nói.