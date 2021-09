Vụ bê bối tình ái lớn nhất của Beckham

Lúc mới sang Tây Ban Nha khoác áo Real Madrid, cựu danh thủ David Beckham vướng vào bê bối tình ái với nữ trợ lý Rebecca Loos.

Tự truyện "Riding Shotgun: The Autobiography of the Original Wizard of Oz" kể về cuộc đời của Andy Bernal, cựu tuyển thủ Australia và trợ lý của David Beckham. Cuốn sách cung cấp cho độc giả câu chuyện hậu trường của giới cầu thủ, được chính người trong cuộc kể lại. Sách được xuất bản vào tháng 4/2021.

Được sự đồng ý của tác giả, Zing dịch và trích đăng một chương, nói về những ngày đầu của Beckham tại Madrid.

Đằng sau vụ chuyển nhượng đến Real Madrid

Đó là một buổi sáng sớm vào tháng 6/2003, ở Sydney, tôi bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại là khởi nguồn cho giai đoạn khó tin nhất cuộc đời mình. Sếp tôi, Tony Stephens, Giám đốc công ty SFX Sports gọi từ London, muốn tôi bay đến Madrid ngay lập tức.

Tại sao ư? Bởi vì David Beckham, cầu thủ nổi tiếng nhất thế giới thời điểm đó, sắp hoàn tất vụ chuyển nhượng đến Real Madrid, CLB vĩ đại của bóng đá.

Trang bìa cuốn sách của Andy Bernal.

Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez, muốn Beckham trở thành mảnh ghép tiêu biểu cho dải thiên hà "Galatico" mà ông xây dựng. Ông Perez muốn tạo ra một siêu đội hình, với Zinedine Zidane, Ronaldo de Lima (người Brazil), Roberto Carlos, Luis Figo và bây giờ, là Beckham.

Mọi thứ về thương vụ đó phải diễn ra trong bí mật. Là một thành viên của SFX, công ty đại diện cho Beckham, tôi nằm trong số ít những người biết rõ về tiến trình của vụ chuyển nhượng.

Để mở rộng dải thiên hà của mình, ban lãnh đạo Real Madrid ngỏ ý muốn chiêu mộ những cầu thủ người Anh đang thuộc quản lý của SFX. Tôi đề cử với họ Beckham, Michael Owen và Jonathan Woodgate.

Đội bóng thành Madrid muốn chiêu mộ cả ba, nhưng Beckham là cái tên họ muốn đưa về sớm nhất có thể. Anh ấy không chỉ là một cầu thủ tài năng, anh ấy còn là một thương hiệu hàng đầu. Beckham là niềm mơ ước với mọi Giám đốc kinh doanh hay marketing đang làm việc cho các CLB hàng đầu thế giới.

Stephens muốn một trợ lý có thể hỗ trợ Beckham trong hành trình mới tại Tây Ban Nha. Tôi trở thành người được chọn, khi nói tốt cả tiếng Anh lẫn tiếng Tây Ban Nha.

Nhiệm vụ của tôi là giúp đỡ và hỗ trợ gia đình Beckham thích nghi với cuộc sống mới tại Madrid. Tôi cũng đảm bảo David có mối quan hệ tốt với các đồng đội, nhân viên hay ban huấn luyện ở CLB mới Real Madrid.

Rebecca Loos, người phá hủy tất cả

Mọi thứ ban đầu trông có vẻ khá ổn, tôi dung hòa mọi thứ và giúp Beckham cảm thấy thoải mái. Trong vai trò trợ lý cá nhân, tôi gần như làm mọi thứ, từ lái xe, quản lý công việc, thời gian biểu hay thậm chí là vệ sĩ cho David khi cần.

Tất nhiên, nhiều lúc tôi cũng đóng vai trò như một người bạn giúp anh ấy khuây khỏa. Nhưng cuộc đời có những khúc cua mà bạn không thể nào đoán trước được.

Vào ngày Beckham đáp chuyến bay đến Madrid, tôi chờ anh ấy ở sân bay. Chiếc chuyên cơ chở David và vợ, cô ca sĩ lừng danh một thời Victoria của ban nhạc Spice Girl cập bến thủ đô Tây Ban Nha.

Đứng cạnh tôi ở sảnh chờ là một trợ lý khác được SFX cử đến. Cô ta tên là Rebecca Loos. Ngày ấy, tôi không hiểu tại sao cô ta phải có mặt ở đó.

Rebecca Loos (đứng cạnh Beckham từ phải sang), là nữ trợ lý từng suýt khiến gia đình của anh và Victoria tan vỡ. Ảnh: Scoop.

Tôi chào David và Victoria sau khi họ bước xuống sân bay, theo chân cả hai trong lễ ra mắt Real Madrid. Tôi cảm thấy Victoria không hài lòng khi thấy Rebecca xuất hiện. Linh cảm của tôi đã đúng. Tối hôm đó, Victoria làm rõ với tôi rằng cô ấy không có ấn tượng ban đầu tốt về mẫu con gái như Rebecca .

Tôi hoàn toàn đồng ý với Victoria về điều đó. Tôi cũng không có thiện cảm với Rebecca. Hãy tin tôi, cô ấy không có khí chất như Victoria hay những cô gái của Spice Girls.

Rebecca là mẫu phụ nữ khiến mọi bà vợ trên thế giới không thể tin tưởng. Những người sống lâu trong ngành công nghiệp bóng đá như tôi đều có thể lờ mờ đoán ra điều Rebecca thật sự muốn là gì.

Stephens luôn nói với tôi rằng bằng mọi giá, anh phải làm hài lòng Victoria. Vợ của David khi ấy là một ngôi sao, và cô ấy không muốn bị lu mờ. Cử Rebecca đến làm trợ lý cho Beckham tại Madrid là quyết định ngu ngốc nhất trong lịch sử ngành công nghiệp quản lý cầu thủ.

Stephens và đồng nghiệp của ông ấy là Holmes đã tự sút về lưới nhà. Sự hiện diện của Rebecca là khởi đầu cho kết thúc giữa SFX và Beckham...

Trợ lý Rebecca Loos từng tiết lộ với News of the World rằng cô từng nhiều lần qua đêm với Beckham. Những chia sẻ của cô nàng sinh năm 1977 làm rung chuyển bóng đá thế giới. Hình ảnh của Beckham phần nào bị ảnh hưởng, bởi lẽ anh trước giờ luôn được biết đến là mẫu đàn ông chung tình. Vụ bê bối với nữ trợ lý Rebecca khiến gia đình cựu sao tuyển Anh suýt rơi vào cảnh đổ vỡ. Chia sẻ với báo giới, Rebecca luôn cho rằng "phải trung thực" và muốn "đưa mọi chuyện ra ánh sáng". Cô cho biết đã nhận được nhiều đề nghị từ truyền thông. Tất cả đều muốn Rebecca kể hết chuyện xảy ra với Beckham. Đổi lại, cô sẽ thu về hơn nửa triệu bảng. Trong khi đó, Beckham kịch liệt phủ nhận những gì Rebecca lên tiếng với báo chí. Anh gọi chúng là "lố bịch". "Sự thật đơn giản là tôi đã kết hôn, có cuộc sống hạnh phúc. Tôi có một người vợ tuyệt vời và những đứa trẻ đặc biệt", Beckham chia sẻ.