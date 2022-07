Vụ bê bối không tưởng của ngôi sao Hàn Quốc

Go Young Wook được chú ý khi tham gia Gia đình là số một phần 3. Sự nghiệp của anh nhanh chóng lụi tàn khi tham gia vào những tội khủng khiếp không kém Seungri. Nam diễn viên bị kết tội tấn công ba trẻ vị thành niên từ năm 2010 đến năm 2012. Năm 2013, anh bị kết án 5 năm tù (nhưng được giảm án, mãn hạn sau 2 năm) và phải đeo khóa điện tử ở cổ chân để kiểm soát hành động trong 10 năm tiếp theo. Năm 2015, anh được trả tự do và cố gắng trở lại vào năm 2020, nhưng nhanh chóng bị cấm do chính sách cấm tội phạm tình dục trên các nền tảng mạng xã hội. Ảnh: Segye.