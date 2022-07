S#arp là một trong những nhóm nhạc nổi tiếng nhất Kpop thế hệ đầu tiên. Tuy nhiên, nhóm đột ngột tan rã vì mâu thuẫn giữa hai thành viên nữ.

Vụ bắt nạt trong nội bộ nhóm nhạc S#arp là một trong những bê bối nghiêm trọng nhất của ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc. Họ là trường hợp duy nhất đến hiện tại tổ chức họp báo để các thành viên công khai vạch trần nhau. Không chỉ chửi bới, hai thành viên trong nhóm là Seo Ji Young và Lee Ji Hye thậm chí xảy ra xô xát. Vụ việc được truyền thông Hàn Quốc gọi là scandal bắt nạt kinh khủng nhất Kpop.

Vụ bắt nạt kinh khủng nhất lịch sử Kpop

S#arp ra mắt với đội hình 5 người vào năm 1998 với album đầu tiên The S#arp. Năm thành viên đầu tiên của nhóm là Seo Ji Young, Jang Suk Hyun, John Kim, Oh Hee Jong và Lee Ji Hye.

Trong quá trình quảng bá album đầu tiên, một thành viên mới có tên Chris được thêm nhóm. Sau vài lần thay đổi thành viên, bao gồm việc John Kim rời đi và Sori gia nhập, nhóm bắt đầu gặt hái thành công. Đĩa đơn Tell Me Tell Me của họ trở thành bài hát yêu thích của người hâm mộ nhờ âm hưởng dance-pop vui nhộn. Đây là bài hát đầu tiên của nhóm đạt vị trí số 1 trên các bảng xếp hạng âm nhạc hay chương trình Inkigayo và Music Bank. Một đĩa đơn khác trong album Closer cũng là hit lớn của nhóm.

Năm 2001, S#arp phát hành album thứ tư, 4ever Feel So Good và đây chắc chắn là album thành công nhất trong sự nghiệp của nhóm. Ca khúc chủ đề, Sweety là một trong những bài hát được yêu thích nhất năm 2001 và đứng đầu bảng xếp hạng trong hai tuần. Bài hát được thể hiện bởi giọng hát của Seo Ji Young và Lee Ji Hye với giai điệu tươi sáng, tràn đầy năng lượng và dễ thương. Bài hát nổi tiếng và được cover nhiều nhất của nhóm là My Lips… Warm Like Coffee phát hành năm 2002. Bài hát thuộc album Style.

S#arp ra mắt với đội hình 5 thành viên và nhanh chóng gặt hái thành công.

Khi đang trên đà phát triển, nhóm nảy sinh mâu thuẫn, đặc biệt giữa hai thành viên Lee Ji Hye và Seo Ji Young. S#arp được tạo ra bởi gia đình của Seo Ji Young. Chính Seo Ji Young lên kế hoạch lập nhóm cùng những người bạn thân. Tuy nhiên, kế hoạch thay đổi khi Lee Ji Hye được thêm vào nhóm.

Lee Ji Hye được thêm vào nhóm thông qua các buổi thử giọng. Và lý do khiến mâu thuẫn nảy sinh được cho là sự ghen tỵ từ Seo Ji Young. Seo Ji Young đã quấy rối Lee Ji Hye. Trong cuộc phỏng vấn diễn ra sau đó nhiều năm, Lee Ji Hye tâm sự cô luôn bật khóc mỗi khi nhớ lại những câu chuyện kinh hoàng xảy ra vào thời còn hoạt động cùng Seo Ji Young.

Theo Lee Ji Hye, Seo Ji Young tấn công và lạm dụng cô gần như hàng ngày. Thời điểm đó, Seo Ji Young hẹn hò với nam diễn viên Ryu Si Won - người được biết đến với vai diễn trong Good Bye Dear Wife. Seo Ji Young đã yêu cầu bạn trai tát và mắng nhiếc Lee Ji Hye.

Vấn đề mâu thuẫn nội bộ lên đến đỉnh điểm khi họ tham gia chương trình Music Bank của KBS vào tháng 10/2002. Seo Ji Young và Lee Ji Hye đánh nhau trong thang máy. Vì đánh nhau, Lee Ji Hye đã bị quản lý của cô đuổi ra khỏi sân khấu để xử phạt và chỉ có hai thành viên của nhóm (Seo Ji Young, Chris) biểu diễn.

Nhóm đã tổ chức một cuộc họp báo. Tại đây, cả hai giải thích những gì đã xảy ra theo quan điểm của họ. Lee Ji Hye cho biết lý do hai người xô xát là Seo Ji Young đã lăng mạ và chửi cô bằng ngôn ngữ thô tục.

Sau ngày hôm đó, Lee Ji Hye nhận ra cô làm sai nên đã gọi điện đến nhà Seo Ji Young và xin lỗi cha của đồng nghiệp. Nhưng cha của Seo Ji Young trả lời: "Nếu con xin lỗi Ji Young, chúng ta sẽ không làm to chuyện này nữa". Do đó, Lee Ji Hye đến gặp Seo Ji Young và xin lỗi cô cùng người quản lý với tư cách nhân chứng. Tuy nhiên, Seo Ji Young không chấp nhận lời xin lỗi của cô. Mẹ của Seo Ji Young thậm chí tiếp tục lăng mạ, hành hung bằng cách đánh vào đầu Lee Ji Hye.

Lee Ji Hye phát triển sự nghiệp solo sau khi rời nhóm.

Tuy nhiên, trong họp báo, Seo Ji Young đổ lỗi cho Lee Ji Hye. “Theo những gì chị Lee Ji Hye nói trong bài báo, cô ấy tuyên bố cô ấy chỉ đánh tôi vài lần. Tất nhiên, tôi không thể nhớ hết những gì đã xảy ra vào thời điểm đó, nhưng cô ấy chắc chắn đấm tôi ít nhất ​​7 đến 8 lần. Cô ấy đánh tôi vào mặt, đầu và cổ. Trong khi dùng những lời lẽ chửi bới quá khích, cô ấy đã túm tóc và lay đầu tôi”, Seo Ji Young kể.

Quan trọng nhất, Seo Ji Young phủ nhận việc cô là lý do khiến hai người nảy sinh mâu thuẫn. Tuy nhiên, quản lý của nhóm cũng có mặt trong họp báo và khẳng định Seo Ji Young nói dối. Theo quản lý, một nhân chứng đã nghe thấy Seo Ji Young xúc phạm Lee Ji Hye. Ngay sau đó, Seo Ji Young bất ngờ đứng dậy và bỏ đi.

11 năm hàn gắn

Truyền thông Hàn Quốc cũng tìm đến các thành viên khác của S#arp và nam diễn viên Ryu Si Won. Ryu Si Won cho biết sau khi nảy sinh mâu thuẫn với Lee Ji Hye ở Music Bank, Seo Ji Young ở bên anh suốt thời gian dài. Ryu Si Won cho biết bạn gái trải qua quá nhiều căng thẳng nên đã đưa cô đến bệnh viện. Nam diễn viên khẳng định bạn gái anh chịu nhiều khó khăn, đau khổ vì Lee Ji Hye và anh hy vọng Lee Ji Hye bị trừng phạt thích đáng.

Trong khi đó, Jang Suk Hyun cho biết: "Tôi không ở đó để chứng kiến ​​toàn bộ sự việc, vì vậy tôi không thể nói nhiều. Tôi đã hỏi những người chứng kiến ​​mọi việc, nhưng không ai trong số họ chia sẻ bất cứ điều gì. Tuy nhiên, sau đó một số nhân chứng đã chia sẻ với tôi những gì đã xảy ra. Seo Ji Young nói Lee Ji Hye đánh cô ấy mà không có lý do. Nhưng các nhân chứng nói với tôi Seo Ji Young đã nguyền rủa trước".

Seo Ji Young hiện không hoạt động trong ngành giải trí.

Sau buổi họp báo này, công chúng chỉ trích Seo Ji Young và việc nhóm tan rã là khó tránh khỏi. Trong vòng một tuần sau khi vụ việc xảy ra, công ty quản lý của họ, World Music Entertainment, chính thức thông báo về sự tan rã của nhóm.

Sau khi rời nhóm, Lee Ji Hye tiếp tục sự nghiệp với tư cách nghệ sĩ solo nổi tiếng. Cô gặt hái nhiều thành công khi quảng bá ca khúc Love Me, Love Me. Nữ ca sĩ từng nhập viện vì làm việc quá sức. Seo Ji Young đã đến thăm Lee Ji Hye tại bệnh viện và tặng cô những bông hoa cúc trắng. Đáng nói, cúc trắng là một loài hoa theo truyền thống được sử dụng cho người chết.

Cả nhóm đã mất 11 năm để có thể gặp nhau và cố gắng hòa giải. Theo Jang Suk Hyun, phải mất khoảng một giờ im lặng, hai thành viên mới có thể mở lời với nhau.

Seo Ji Young cũng theo đuổi sự nghiệp solo và đã phát hành hai album, xuất hiện trong phim truyền hình Pianissimo vào năm 2011. Tuy nhiên, vì bị công chúng tẩy chay nên Seo Ji Young hoạt động không thành công. Cô hiện không hoạt động trong lĩnh vực giải trí và đã ổn định cuộc sống gia đình sau khi kết hôn với một người không nổi tiếng vào năm 2011.

Seo Ji Young từng thừa nhận co hối hận vì để sự việc năm xưa ảnh hưởng đến sự nghiệp. Cô nói: “Nhiều năm như thế, tôi cũng cảm thấy ân hận. Nếu năm xưa không quá hiếu thắng, sự tình đã không như thế”.

Trong khi đó, Lee Ji Hye có sự nghiệp cá nhân khởi sắc và lâu dài hơn. Cô phát hành nhiều sản phẩm âm nhạc và tham gia các chương trình truyền hình như Divorced Singles, Free Doctor, Divorced Singles 3…