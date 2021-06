Vụ bán rẻ 32 ha đất Phước Kiển: Khởi tố ông Tất Thành Cang

Liên quan đến sai phạm vụ chuyển nhượng 32 ha đất Phước Kiển, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can đối với ông Tất Thành Cang và 3 người khác.

Tối 21/6, nguồn tin của Zing xác nhận Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Tất Thành Cang, nguyên Phó bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Phạm Văn Thông, nguyên Phó chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM; ông Huỳnh Phước Long, nguyên Trưởng phòng Quản lý đầu tư kinh doanh vốn của Văn phòng Thành ủy; và ông Phan Thanh Tân, nguyên Phó chánh văn phòng Thành ủy. Bốn bị can trên bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí. Ông Tất Thành Cang trước đó bị bắt tạm giam trong vụ án Công ty Sadeco bán rẻ 9 triệu cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim. Ảnh: Công an cung cấp. Liên quan đến vụ án này, trong năm 2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Trần Công Thiện, nguyên Tổng giám đốc; ông Nguyễn Văn Minh, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên đầu tư và xây dựng Tân Thuận; ông Trần Tấn Hải, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên đầu tư và xây dựng Tân Thuận (gọi tắt là Công ty Tân Thuận); bà Nguyễn Thị Ngọc Bích (kế toán trưởng); ông Nguyễn Hoàng Việt; và ông Nguyễn Xuân Tùng (cùng là kiểm soát viên của công ty) cùng về tội danh trên. Trước đó, nhận thấy dấu hiệu vi phạm pháp luật và quy định của Thành ủy, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy ra soát, làm rõ sự việc Công ty Tân Thuận chuyển nhượng khu đất rộng 30 ha cho Công ty Quốc Cường Gia Lai ở xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè (TP.HCM) với giá 1,29 triệu đồng/m2. Tháng 3/2019, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM đã thi hành kỷ luật với nhiều cán bộ, nguyên cán bộ, lãnh đạo Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Tân Thuận (Công ty Tân Thuận) sau vụ chuyển nhượng khu đất rộng 30 ha ở xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè (TP.HCM). Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM xác định các bị can trên có khuyết điểm, vi phạm và liên quan đến việc thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định của Thành ủy về quản lý, sử dụng tài sản tại các doanh nghiệp thuộc sở hữu của Đảng bộ thành phố; vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý đất đai, kinh doanh bất động sản, quản lý doanh nghiệp. 6 người bị khởi tố tội tham ô trong vụ án liên quan ông Tất Thành Cang Trong số các bị khởi tố về tội tham ô tài sản có nguyên phó tổng giám đốc, nguyên trưởng ban kiểm soát và nguyên kế toán toán trưởng Công ty Sadeco.