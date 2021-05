Vụ bác sĩ ở Bình Dương bị đâm chết: Nghi phạm mang 3 tiền án

Nhà chức trách cho biết nghi phạm trực tiếp đâm chết nam bác sĩ ở Bình Dương có 3 tiền án, đồng phạm của anh ta cũng mang 2 tiền án.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương vừa di lý Nguyễn Hữu Thủy (29 tuổi, quê Nghệ An) từ Nghệ An về Bình Dương để điều tra về hành vi Giết người, Trộm cắp tài sản.

Thủy là thành viên của nhóm trộm gây ra cái chết cho ông Phạm Văn Tài (33 tuổi, là bác sĩ nha khoa), đồng phạm của Thủy là Nguyễn Văn Đông (30 tuổi, ngụ Bình Dương) cũng đã bị bắt giữ.

Thủy (bìa trái) và Đông bị tạm giữ để điều tra về hành vi giết người, trộm cắp tài sản. Ảnh: Thanh Kiều.

Theo cảnh sát, Thủy có 3 tiền án về tội Trộm cắp tài sản, Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Cố ý gây thương tích; Đông có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Thủy khai tối 4/5, Đông chạy xe máy chở Thủy rảo quanh các tuyến đường để trộm cắp tài sản để bán lấy tiền tiêu xài. Khi đến phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, nhóm này tiếp cận xe máy đậu trước tiệm thuốc Tây của ông Tài.

Ông Tài phát hiện truy hô, xông tới bắt giữ thì bị Thủy chống trả, dùng dao đâm một nhát vào vùng ngực.

Nghi phạm sau đó lên xe đồng bọn tẩu thoát. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Cảnh sát vào cuộc điều tra, bắt giữ Đông tại thành phố Dĩ An. Còn Thủy bỏ trốn về quê cũng bị Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ.