Vụ án của Hwang Hana và đường dây ma túy ở showbiz

Park Yoo Chun, T.O.P hay B.I hưởng thụ hào quang của giới giải trí cho đến khi đánh mất tất cả vì vướng vào ma túy.

Giữa tháng 1, dư luận Hàn Quốc xôn xao trước tin tức Hwang Hana, bạn gái cũ của Park Yoo Chun bị tòa án phát lệnh bắt giữ khẩn cấp vì tái sử dụng ma túy trong thời gian chịu án tù treo.

Theo Naver, trọng điểm của vụ án lần này không nằm ở việc ái nữ tập đoàn sữa Namyang tái sử dụng ma túy mà là vì cô bị nghi ngờ có liên quan tới băng đảng buôn ma túy lớn nhất Hàn Quốc và cái chết của hai người đàn ông. Một trong hai người đàn ông đó là vị hôn phu mới của Hwang Hana.

Án ma túy rúng động của tiểu thư tài phiệt

Theo Chosun Ilbo, Hwang Hana và hôn phu mới họ Oh cùng nhau hút ma túy từ tháng 8/2020, lúc này Hwang vẫn trong thời gian chịu quản chế tù treo. Tới ngày 22/12/2020, Oh tới trình diện sở cảnh sát Yongsan (Seoul), thú nhận bị Hana dụ dỗ dùng ma túy. Hai ngày sau đó, báo chí đưa tin Oh tự tử.

Trong thư tuyệt mệnh của Oh do đài MBC tiết lộ, người này viết: "Tôi xin lỗi vì đã đưa Hwang Hana vào con đường nghiện ngập". Câu chữ trong di thư hoàn toán trái ngược với lời khai ở đồn cảnh sát trước đó. Người quen của Oh cũng khẳng định anh không phải kiểu người dễ dàng đưa ra lựa chọn cực đoan, tự tử vì dùng ma túy.

Một nguồn tin tiết lộ sau khi hôn phu qua đời, Hwang Hana ngay lập tức gặp gỡ người quen của anh để tìm thư tuyệt mệnh. Cô khá lo lắng khi biết hôn phu để lại di thư.

Hwang Hana bị điều tra với nghi án liên quan tới băng đảng buôn ma túy lớn nhất Hàn Quốc và cái chết của bạn trai cũ. Ảnh: Naver.

Trước đó 4 ngày, người đàn ông họ Nam được cho thành viên của băng đảng ma túy lớn nhất Hàn Quốc cũng đã tự tử. Naver cho biết Nam, Oh và Hwang Hana đã cùng nhau sử dụng methamphetamine tại Suwon từ tháng 8 đến tháng 11/2020.

Điều này khiến dư luận nghi ngờ cô liên quan tới tổ chức buôn ma túy khét tiếng cũng như lợi dụng quyền lực để trừ khử 2 nhân chứng trong vụ tái sử dụng ma túy nhằm thoát án tù giam một lần nữa. Hiện tại, vụ việc vẫn là tâm điểm trên các trang báo và mạng xã hội Hàn Quốc.

Đầu năm 2019, Hwang Hana bị cảnh sát bắt giữ sau đợt truy quét tội phạm liên quan đến hộp đêm tai tiếng Burning Sun. Cô được xác định có mối quan hệ chí cốt với Lee Moon Ho - CEO của Burning Sun và là bạn thân của Seungri. Một số nguồn tin cho hay tiểu thư nhà tài phiệt từng nhiều lần sử dụng ma túy cùng Lee Moon Ho.

Tại cơ quan điều tra, người đẹp đã tố cáo bạn trai cũ Park Yoo Chun là đồng phạm. Sau các cuộc kiểm tra ma túy, Yoo Chun được xác nhận dương tính. Anh cùng Hwang Hana bị lãnh mức án 2 năm tù treo với tội danh mua bán ma túy đá và 7 lần dùng chất gây nghiện.

Đỉnh điểm của vụ lùm xùm mang tên "ái nữ tập đoàn Namyang" là vào đầu tháng 4/2019. Các phương tiện truyền thông xứ Hàn liên tục phơi bày những thông tin sốc về cô.

Theo đó, người đẹp đã bị điều tra về nghi án sử dụng, phân phối ma túy đá từ năm 2015 nhưng không hề bị buộc tội. Hwang Hana cũng không ít lần khoe khoang với bạn bè về mối quan hệ mật thiết với các cảnh sát cấp cao.

Tháng 1/2019, một sinh viên đại học họ Cho đã nhận án tù 2 năm 6 tháng và 3 năm án treo vì mua bán chất cấm với hôn thê cũ của Park Yoo Chun. Trong khi đó, Hwang không hề bị kết tội dù tên của vị tiểu thư tai tiếng xuất hiện tới 8 lần trong bản cáo trạng. Nhiều người cho rằng cô đã lợi dụng thân thế quyền lực của gia đình để lấp liếm bê bối đời tư.

Hwang Hana là cháu gái duy nhất của nhà sáng lập đồng thời là cựu chủ tịch danh dự của Namyang Dairy Products, một trong những tập đoàn sữa hàng đầu tại Hàn Quốc. Bên cạnh gốc gác của mình, cô còn được biết đến nhờ là vị hôn thê "hụt" của nam ca sĩ Park Yoo Chun. Hwang Hana được mệnh danh là "Paris Hilton của Hàn Quốc" với xuất thân giàu có, song cũng trượt dài trên con đường ăn chơi sa đọa.

Tạp chí Sisa bình luận nếu tội ác bên trong câu lạc bộ Burning Sun không bị phơi bày trước ánh sáng, trường hợp phạm tội tương tự như Hwang Hana khó có thể xử lý vì thế lực hậu thuẫn có thể một dùng tay che trời. Chuỗi bê bối đã thu hút sự chú ý lớn trong dư luận khi một số ngôi sao K-pop, giới tài phiệt được xác định có mối liên hệ với một số hộp đêm tai tiếng ở quận nhà giàu Gangnam.

Thần tượng sa ngã

Bên cạnh Hwang Hana, Han Seo Hee cũng bị xem là tảng băng chìm, kẻ gây họa quốc dân vì khiến loạt nam thần đình đám một thời của showbiz rơi vào vòng lao lý vì scandal sử dụng ma túy, cần sa.

Tiểu thư họ Han là người đã khiến một thành viên khác của nhóm Big Bang là T.O.P mất sạch danh tiếng, đẩy "đế chế YG" đến bờ vực sụp đổ. Sự vụ bắt đầu từ tháng 6/2017, showbiz Hàn được một phen chấn động trước tin tức T.O.P bị bắt vì cùng bạn gái sử dụng cần sa.

Theo phía cảnh sát, nam ca sĩ đã cùng Han Seo Hee sử dụng cần sa tại nhà riêng ít nhất 3 lần vào tháng 10/2016. Sau khi khởi tố, kiều nữ sinh năm 1995 nhận 4 năm án treo, trong khi T.O.P bị kết án 2 năm tù treo.

Han Seo Hee trở thành "cơn ác mộng" của đế chế YG. Ảnh: TV Report.

Tháng 6/2020, Han Seo Hee một lần nữa làm dậy sóng dư luận với tiết lộ đã "nắm thóp" được YG và cho biết công ty chỉ có vỏ ngoài. Sau đó, người đẹp tố cáo trưởng nhóm iKON B.I từng nhờ cô mua chất gây ảo giác liều cao.

Theo Naver, B.I đã nhờ Han mua một lượng lớn LSD (một chất kích thích trong danh mục cấm) vào năm 2016 và bị cảnh sát điều tra. Thời điểm đó, Chủ tịch Yang Hyun Suk đã đe dọa Han, buộc cô phải thay đổi lời khai để B.I thoát tội.

Không chỉ vậy, khi phát hiện ra Han Seo Hee liên quan đến việc sử dụng cần sa của T.O.P, Yang Hyuk Suk thậm chí đề nghị đưa cô sang Mỹ trong 3 tháng để tránh bị cảnh sát điều tra. Việc ông lớn YG nhúng tay bao che cho tội lỗi của nghệ sĩ khiến dư luận phẫn nộ.

Trước làn sóng chỉ trích dữ dội của dư luận, B.I tuyên bố rời nhóm iKON, Yang Hyun Suk và CEO Yang Min Suk cũng từ chức, rút khỏi các hoạt động quản lý công ty YG.

Bên trong câu lạc bộ Burning Sun ẩn chứa nhiều tội ác, tệ nạn xã hội. Ảnh: Chosun Ilbo.

Câu lạc bộ Burning Sun, nơi Seungri từng giữ chức điều hành, không chỉ bị cảnh sát điều tra về những cáo buộc bạo lực, quấy rối tình dục mà còn kiên quan đến việc cung cấp và mua bán chất cấm.

Theo News Desk, CEO Lee Moon Ho cũng là bạn thân của Seungri, dương tính với ma túy. Nhiều nhân viên từng làm việc tại Burning Sun cho biết Seungri biết rõ về hoạt động làm ăn phi pháp, mua bán cần sa nhưng nhắm mắt làm ngơ vì lợi nhuận thu về quá lớn.

Trước những vụ bê bối gây lũng đoạn showbiz của Park Yoo Chun và "gà cưng" nhà YG, giới giải trí xứ kim chi từng nhiều lần lao đao với scandal nghệ sĩ nổi tiếng bị bắt do dính đến ma túy và chất gây nghiện,

Năm 2001, chủ nhân của bản hit Gangnam Style đình đám PSY từng bị bắt vì dùng cần sa. Trước đó, showbiz Hàn từng trải qua cú sốc lớn khi tài tử Hoàng cung - Joo Ji Hoon bị bắt với cáo buộc sử dụng chất gây nghiện trái phép ketamin và liên đới đến đường dây bán thuốc lắc của nữ diễn viên Yoon Seol Hee. Sau cùng, anh phải ngồi tù 6 tháng. Hay cựu thần tượng Cha Joo Hyuk bị đưa ra trước pháp luật với tội danh buôn bán ma túy xuyên quốc gia.

Đường dây tinh vi

Tờ The Korea Times cho biết bất chấp nhiều cuộc trấn áp nạn ma túy của chính quyền, lên án gay gắt của dư luận, những vụ bê bối ma túy, sử dụng chất gây nghiện vẫn ngầm tiếp diễn trong showbiz Hàn Quốc. Theo thời gian, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp giải trí, mặt tối này cũng biến tướng tinh vi và có hệ thống kín kẽ hơn.

Vụ việc tại Burning Sun cho thấy sự cấu kết giữa cảnh sát, giới tài phiệt và một tầng lớp đặc quyền mới bao gồm những người nổi tiếng, tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp mua bán chất cấm.

Mạng lưới kết nối chặt chẽ, che giấu tội lỗi cho nhau của những ông lớn, nhân vật máu mặt khiến họ khó bị cảnh sát "sờ gáy". Không ít người từ nô lệ của ma túy trở thành thành tay buôn anh chị đi gieo rắc "cái chết trắng" trong showbiz.

Park Bom cho biết cô dùng chất cấm để điều trị chứng rối loạn thiếu tập trung. Ảnh: Instagram.

“Trước đây, một số quản lý hoặc ca sĩ thường cung cấp cần sa, ma túy cho các đồng nghiệp của họ sử dụng. Ngày nay các công ty quản lý tỏ ra thận trọng hơn, kiểm soát chặt chẽ hơn cuộc sống riêng của giới nghệ sĩ vì một tai tiếng nhỏ cũng đủ khiến sự nghiệp họ gây dựng gặp rủi ro. Một khi bê bối có dấu hiệu manh nhau bị lộ, công ty quản lý sẽ dùng quan hệ để lấp liếm, dìm câu chuyện vào bóng tối”, một cảnh sát tiết lộ trên Korea Times.

Theo khảo sát sơ bộ của Hankook Ilbo, có khoảng 20-30% nghệ sĩ Hàn Quốc là "con nghiện" lâu năm trong giới. Giới chuyên gia cho biết bên cạnh sự thất bại của chính quyền trong việc ngăn chặn nạn mua bán ma túy trong xã hội, nguyên nhân chính đẩy các ngôi sao vào con đường nghiện ngập là sự cạnh tranh khốc liệt và áp lực chồng chéo ở công nghiệp giải trí.

Ông Kim Hyeong Geun, người đứng đầu Viện Tâm lý học - Cai nghiện ma túy Seoul, nhận định: “Cuộc sống của người nổi tiếng vốn chẳng dễ dàng gì. Họ chịu căng thẳng và mệt mỏi hơn người bình thường. Nhiều người trong số họ luôn cảm thấy bất an vì thu nhập phụ thuộc vào mức độ nổi tiếng. Số còn lại bị cám dỗ dùng chất gây nghiện để trấn an bản thân khi lạc lỏng, bị cô lập và cảm thấy chật vật về một tương lai bấp bênh".

Trên Korea Times, một cảnh sát cho biết nhiều người nổi tiếng sau khi bị bắt khai nhận họ sử dụng cocaine và methamphetamine tăng cảm hứng nghệ thuật cũng như làm giảm sự lo lắng khi đứng trước ống kính.

Năm 2010, Park Bom từng bị phía hải quan tạm giữ vì vận chuyển một lượng amphetamine, chất dùng thay thế ma túy đá, từ Mỹ về Hàn Quốc. Số thuốc này được ngụy trang bằng cách trộn chung với kẹo dẻo. Trước cáo buộc buôn lậu amphetamine, cựu thành viên nhóm 2NE1 nói rằng cô dùng chất này để điều trị chứng rối loạn thiếu tập trung và không biết chúng nằm trong danh mục chất cấm ở Hàn Quốc.

Ông Kim Ho Ki, giáo sư xã hội học tại Đại học Yonsei, nhận định việc nghệ sĩ nói rằng ma túy là chất xúc tác cho sự sáng tạo của họ, chỉ là lời chống chế. Thực tế, khi sử dụng về lâu dài, các ngôi sao có thể bị nghiện và lệ thuộc vào chúng. Điều này không chỉ gây hại cho sức khỏe tinh thần và thể chất của các nghệ sĩ còn ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội khi họ là thần tượng, hình mẫu của giới trẻ.

"Áp lực trở thành tâm điểm cùng với nỗi sợ bị khuất phục, bị cô lập khiến người nổi tiếng có xu hướng tìm kiếm sự thoải mái và khoái cảm trong ma túy. Bên cạnh đó, sự cô đơn và lạc lõng cũng là một lý do khiến họ tìm chọn sa ngã sau ống kính đi niềm đau đang giày vò thể xác", Kim Ho Ki cho biết.

Ông Jeon Kyoung Soo, người sáng lập và chủ tịch của Viện Tội phạm liên quan đến ma túy, cho biết thực trạng sử dụng ma túy đã trở thành vấn nạn, len lỏi vào mọi ngóc ngách trong showbiz Hàn Quốc. Các vụ việc bị phanh phui chỉ là "phần nổi của tảng băng chìm", khó triệt phá tận gốc.

B.I, trưởng nhóm iKON cúi đầu trước công chúng sau khi bị phanh phui bê bối sử dụng ma túy. Ảnh: Newsis.

“Có hơn 3.000 người buôn bán ma túy ở Hàn Quốc. Địa bàn hoạt động chính là ở khu vực Gangnam nơi có hàng chục quán bar và hộp đêm. Trên thực tế, chính phủ nên tập trung vào việc truy quét những kẻ buôn bán ma túy bởi chỉ bắt giữ những người nổi tiếng là chưa đủ để nhổ tận gốc nạn ma túy phủ đen trong ngành công nghiệp giải trí", ông Jeon nói.

Theo PD Note của đài MBC, kể từ khi bê bối Burning Sun nổ ra, cảnh sát Hàn Quốc đã liên tục mở các chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy trên toàn quốc với hàng trăm người bị bắt.

Tổng thống Moon Jae In kêu gọi một cuộc điều tra toàn diện, nói rằng các vụ việc vừa qua chứng tỏ đã hình thành một mạng lưới ngôi sao nhạc pop và doanh nhân móc nối với nhau và vận hành đường dây phân phối chất cấm.