Vụ 40 người mẫu khỏa thân ở Dubai: Nhân vật cầm đầu lên tiếng

Ngoại trừ nhiếp ảnh gia bị truy nã, những cái tên liên quan trong vụ nhóm người mẫu khỏa thân ở Dubai đều đã được thả tự do.

Theo The Independent, Vitaliy Grechin - kẻ cầm đầu vụ nhóm 40 người mẫu khỏa thân ngoài ban công ở Dubai (UAE) hồi tháng 4 - đã được trả tự do sau 20 ngày bị giam giữ. Tuy nhiên, Grechin đang phải cách ly tập trung do có kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV.

Sau quá trình điều tra, Vitaliy Grechin không bị luận tội.

Kẻ cầm đầu thuật lại đầu đuôi sự việc

Theo New York Post, Vitaliy Grechin đã cùng nhóm người mẫu nữ dành ngày 3/4 cho bữa tiệc tại hồ bơi và nhà hàng, trước khi di chuyển lên căn hộ áp mái của ông trùm công nghệ thông tin Alexey Kontsov ở khu Dubai Marina để tiếp tục chơi bời.

Sau đó, khi đã cởi nội y, một số phụ nữ bước ra ngoài ban công chụp ảnh. Grechin cho biết: "Tình huống này không được lên kế hoạch hay tính toán trước. Không ai ép buộc các cô gái phải làm vậy. Tôi tổ chức chuyến đi, nhưng không liên quan đến việc chụp ảnh hay quay phim".

Chân dung kẻ cầm đầu vụ nhóm người mẫu nữ bị bắt vì chụp khỏa thân ở Dubai. Ảnh: The Independent.

Người đàn ông Mỹ gốc Ukraine khẳng định vụ các người mẫu khỏa thân không phải mánh lới quảng cáo nhằm thu hút sự quan tâm, nhất là khi họ đang lưu trú ở quốc gia Hồi giáo. Những bức ảnh chỉ được chụp với mục đích riêng tư.

Theo lời Grechin, ông không biết rằng một người hàng xóm chưa rõ danh tính đã chụp lại khoảnh khắc bộc phát ấy và đăng tải lên mạng xã hội. Grechin phản pháo: "Không rõ động cơ của họ là gì, nhưng chính họ mới là người tạo ra nội dung khiêu dâm. Không phải chúng tôi".

Khi được hỏi về bức ảnh ngồi chơi piano trong căn hộ, với xung quanh là những phụ nữ không mảnh vải che thân (được chụp trước khi nhóm người mẫu bước ra ban công), Grechin giải thích: "Ảnh đó không đồi trụy, mà chỉ là khoảnh khắc riêng tư của một nhóm bạn chơi chung".

Một trong những cô gái tham gia buổi tiệc - Nataliya Chuprina, 23 tuổi - đã gọi bức ảnh là “món quà lưu niệm”, “vật kỷ niệm của chính chúng ta”, theo The Sun.

Tờ báo Anh cũng cho hay Vitaliy Grechin đã chi hơn 13.500 USD cho chuyến du lịch tới Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) cùng nhóm phụ nữ.

Những chia sẻ mâu thuẫn

Trả lời phỏng vấn bằng chiếc điện thoại lén mang vào khu cách ly, Grechin chia sẻ với phóng viên rằng chuyến đi tới Dubai hồi tháng 4 không khác gì những kỳ nghỉ trước đây của anh với nhóm bạn ở Maldives, Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Mexico.

Grechin nêu quan điểm việc tổ chức các buổi tiệc cùng phụ nữ là chuyện bình thường. Đây là sự kiện dành cho những người chung lối sống, suy nghĩ.

"Tôi sống theo cách mà 90% đàn ông dị tính trên hành tinh này muốn sống nhưng họ không thể. Và tôi sẽ không xin lỗi về chuyện đó", Grechin nói.

Lời khai của Vitaliy Grechin có nhiều chi tiết mâu thuẫn. Ảnh: New York Post.

Tuy nhiên, khi đề cập đến vụ nhóm người mẫu bị cảnh sát bắt giữ do lộ ảnh khỏa thân trên ban công, Grechin đưa ra những lời giải thích dài dòng.

"Những cô gái cố tình khỏa thân một cách công khai chắc chắn vi phạm luật pháp ở Dubai. Còn vụ của chúng tôi là ngoài dự tính. Chúng ta đang nói đến một loạt cô gái trẻ sống phóng khoáng, cởi mở, thường xuyên tiệc tùng. Các cô gái của tôi có thể là người mẫu hoặc làm bất cứ ngành nghề nào khác, không liên quan đến mại dâm và không đến đây vì mục đích khiêu dâm", Grechin phân trần.

"Họ nhìn vào Instagram của tôi và tạp chí Playboy, rồi cảm thấy những bức ảnh khỏa thân rất đẹp. Điều đó không đồng nghĩa họ muốn đến với tôi vì mục đích tình dục. Có sự khác biệt rõ rệt trong văn hóa của chúng ta, giữa thứ gợi dục và thứ gì đó mang tính thẩm mỹ và đẹp đẽ", người đàn ông chia sẻ thêm. Grechin nói thêm rằng để bắt thóp tâm lý phụ nữ, anh phải hiểu văn hóa của họ.

Tuy nhiên, trái ngược với thông tin "chúng tôi không có hành vi tình dục" ban đầu, Grechin trong một khoảnh khắc đã kể anh từng quan hệ xác thịt với hai người trong nhóm phụ nữ kia, nhưng không phải cùng lúc.

Grechin đưa ra lời giải thích rằng tại Dubai có camera an ninh quan sát 24/24 ở khắp mọi nơi. Nếu anh định mời thêm người đàn ông khác đến để cùng lên giường với các cô gái, tất cả sẽ bị phát hiện.

Những người còn lại nói gì?

Alexander Ten - nhiếp ảnh gia thừa nhận là nhân vật đã chụp bộ ảnh khỏa thân ở ban công tòa nhà chọc trời - đang trốn khỏi Dubai. Hiện, anh bị chính quyền UAE phát lệnh truy nã.

Khi được tờ Life của Nga liên lạc, Ten đổ mọi tội lỗi cho Vitaly Grechin. Anh nói: "Tôi chỉ là một nhiếp ảnh gia bình thường và buổi chụp đặc biệt ấy là do Vitaliy Grechin mong muốn".

Ten nói anh được yêu cầu đến địa điểm đã hẹn với các cô gái. Vitaliy Grechin là người thuê và trả tiền cho anh thực hiện bộ ảnh.

Irina Sotulenko từng khẳng định bị ép chụp khỏa thân chứ không tự nguyện. Ảnh: Instagram.

Irina Sotulenko - một trong số những người mẫu - lộ đoạn video trò chuyện với bạn trai trước khi bị bắt. Theo đó, cô khẳng định Grechin chính là kẻ đã tung ảnh nhạy cảm của tất cả, chứ không phải ai khác.

"Kết cục của hôm nay là do gã ngốc đó. Hắn là kẻ trưởng thành, nhưng tại sao lại hành động ngốc nghếch như vậy?", Sotulenko bức xúc.

Người mẫu gốc Ukraine cũng một mực khẳng định bản thân bị ép chụp nude, nếu không sẽ không được nhận một đồng thù lao nào từ công việc người mẫu.

"Em đã khuyên các người mẫu đừng khoe thân vì đang ở đất nước Hồi giáo. Tuy nhiên, em và các bạn ấy vẫn bị ép buộc, chỉ có Chúa mới biết chuyện gì sẽ xảy đến", Sotulenko nói với bạn trai trong video.

Ở diễn biến khác, các người mẫu liên quan đến vụ việc cũng lên tiếng. Họ kể về chuỗi ngày "địa ngục" khi bị giam giữ tại nơi thiếu ánh sáng tự nhiên và không khí trong lành trong suốt hai tuần .

"Cơm, đèn sáng 24/7 và tiếng máy điều hòa không khí hoạt động liên tục. Trong tù thiếu giấy vệ sinh, cách đối xử giữa người với người thì tệ khỏi nói. Những câu hỏi của bạn sẽ không được trả lời", người mẫu Evgenia Taran kể sau khi được thả tự do.

Người mẫu Ekaterina "Kate" Kashenko thì cảm thấy sốc vì thời gian ngồi tù và vô cùng buồn bã trước những lời xúc phạm, gọi cô là "gái điếm".

"Chúng tôi ở 9 đêm trong tù. Đó thực sự như cơn ác mộng. Ban đầu, chúng tôi bị giam ở căn phòng nhỏ với một tấm nệm cho tất cả cô gái. Tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, sức khỏe ngày càng yếu đi", cô nói.

Sau Taran và Kashenko, các người mẫu còn lại lần lượt được thả và bị trục xuất về Ukraine. Hiện tại, họ bắt nhịp với cuộc sống bình thường, công việc cũng dần ổn định trở lại.

Chia sẻ với The Sun, các cô gái cho biết mình đã trải qua thời gian tồi tệ và không còn ý định đến Dubai thêm lần nào nữa.