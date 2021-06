Vụ 2 doanh nhân lừa đảo: Vì sao không khởi tố vợ chồng Đường 'Nhuệ'?

Công an xác định Dương (vợ Đường) không cho vay lãi nặng trong khi việc Đường cùng con nuôi chiếm trụ sở công ty đã được tách thành một vụ án khác, không liên quan vụ án này.

Trong bản kết luận điều tra mới được hoàn tất, Công an tỉnh Thái Bình đề nghị truy tố vợ chồng ông Nguyễn Văn Lẫm (59 tuổi) và bà Phạm Thị Quyết (54 tuổi, cùng ở Thái Bình) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Khoản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự 2015.

Ngoài ra, đơn vị cũng làm rõ 7 nội dung được HĐXX TAND cấp cao tại Hà Nội yêu cầu trong phiên tòa phúc thẩm ngày 11/5/2020. Trong đó, khoản vay 1,7 tỷ đồng từ Nguyễn Thị Dương (vợ Đường "Nhuệ") của vợ chồng ông Lẫm, bà Quyết và việc Đường "Nhuệ" cùng đàn em bị tố chiếm công ty, cướp tài sản cùng giấy biên nhận việc trả tiền của chủ Công ty Lâm Quyết là những nội dung được quan tâm.

Đường "Nhuệ" tại phiên tòa phúc thẩm ngày 11/5/2020. Ảnh: N.H.

Sau thời gian điều tra, công an xác định khoản vay của vợ chồng chủ Công ty Lâm Quyết từ vợ Đường "Nhuệ" được thực hiện vào năm 2017. Trong giấy biên nhận chỉ thể hiện số tiền vay, không ghi lãi suất cho vay và thời hạn trả nợ.

Làm việc với cơ quan điều tra, bà Quyết khai vay với lãi suất 2.000 đồng/ triệu mỗi ngày trong khi Dương cho biết lãi suất vay tính theo lãi suất ngân hàng, thời hạn vay là 1 tháng. Công an đã quản lý giấy vay tiền, đồng thời thu thập tài liệu liên quan chứng minh khoản vay này.

"Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập, cơ quan điều tra không đủ cơ sở kết luận Dương, Đường có hành vi cho vay lãi nặng", kết luận điều tra nêu rõ.

Về việc Đường "Nhuệ" cùng đàn em bị tố chiếm công ty, cướp đi nhiều tài sản, công an xác định đây là vụ việc khác, không liên quan, không ảnh hưởng đến bản chất vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Thực tế, cơ quan điều tra cũng đã tách vụ việc này thành một vụ án riêng, khởi tố Đường "Nhuệ" cùng Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến "trắng", 26 tuổi, con nuôi Đường) về tội Xâm phạm chỗ ở của công dân.

Về nội dung tố cáo Đường lấy đi giấy biên nhận việc trả nợ 900 triệu đồng cho chủ nợ, công an xác định 2 bị can chưa trả số tiền này. Việc 2 bị can khai đã trả tiền và chủ nợ ghi giấy biên nhận là không có thật. Do đó, nội dung tố cáo này là sai sự thật.

Việc Đường "Nhuệ" chiếm trụ sở Công ty Lâm Quyết được tách thành một vụ án khác, không liên quan tới vụ án của vợ chồng ông Lẫm, bà Quyết. Ảnh: H.L.

Bản kết luận điều tra xác định từ năm 2012 đến khi bị khởi tố, bắt tạm giam vào năm 2018, ông Lẫm cùng bà Quyết đã vay của 12 cá nhân và Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thái Bình tổng cộng gần 21 tỷ đồng .

Trong số này, đáng chú ý có khoản vay trị giá 900 triệu đồng từ vợ chồng ông Đỗ Văn Tới, bà Lê Thị Tuyết. Các khoản vay được lập thành hợp đồng, lãi suất 2%, tài sản thế chấp là ôtô Camry biển kiểm soát 17K-9966 của vợ chồng ông Lẫm.

Tháng 1/2017, khi ông Tới yêu cầu trả nợ, 2 bị can đã khất lần, sau đó tạo dựng việc đã trả tiền cho ông Tới và ông Tới có viết giấy biên nhận, để chối bỏ trách nhiệm trả nợ, đồng thời chiếm đoạt 900 triệu đồng của chủ nợ.

Kết luận điều tra còn cáo buộc vợ chồng ông Lẫm gian dối khi tự ý bán chiếc xe là tài sản thế chấp cho ông Phạm Công Tự ở TP Thái Bình khi chưa trả số tiền vay và không hỏi ý kiến ông Tới. Việc sử dụng chiếc ôtô này cũng được 2 bị can che giấu.