VTV và Next Media phát sóng vòng loại U23 châu Á 2022

Các trận đấu của U23 Việt Nam thuộc bảng I vòng loại U23 châu Á 2022 sẽ được phát sóng trên kênh VTV5 và VTV6 của Đài truyền hình Việt Nam vào cuối tháng 10.

Gói bản quyền mà Next Media sở hữu có 2 trận của U23 Việt Nam với các đối thủ Đài Loan (17h ngày 27/10) và Myanmar (17h ngày 2/11), với hình thức miễn phí và trả tiền trên tất cả hạ tầng mặt đất, cable, vệ tinh, internet, IPTV, di động, phát thanh và trình chiếu công cộng. Đơn vị này toàn quyền phân phối lại cho các đối tác.

Sau khi cùng tuyển Việt Nam gặp Trung Quốc và Oman ở vòng loại World Cup, HLV Park Hang-seo đã hội quân cùng đội U23 để chuẩn bị lực lượng cho vòng loại U23 châu Á 2022 vào cuối tháng này.

Thầy trò HLV Park Hang-seo chuẩn bị tranh tài ở vòng loại U23 châu Á 2022. Ảnh: VFF.

Với thành tích á quân U23 châu Á 2018, người hâm mộ sẽ dõi theo và cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang-seo, kỳ vọng họ lặp lại những thành tích tốt như trong quá khứ.

Với bản quyền của mình, Next Media sẽ giúp người xem có thể tiếp cận giải đấu một cách thuận tiện, nhanh chóng và gần gũi nhất thông qua mọi phương tiện. Đây được coi như một món quà mà đơn vị này muốn đem đến cho những khán giả hâm mộ đội tuyển bóng đá nước nhà và một lần nữa khẳng định sự đồng hành cùng với các đội tuyển quốc gia.

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Next Media sẽ hợp tác phát sóng các trận đấu thuộc bảng I vòng loại U23 châu Á 2022 trên kênh VTV5, VTV6 của Đài Truyền hình Việt Nam.

Ngoài ra, trận đấu sẽ được tiếp sóng trên kênh On Sports+ của VTVCab, các kênh YouTube, fanpage của VFF và Next Media. Các đài truyền hình và cơ quan báo chí có nhu cầu khai thác bản quyền 2 trận đấu này vui lòng liên hệ Next Media để nhận thông tin chi tiết.