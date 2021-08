VPS ra mắt cộng đồng đầu tư chứng khoán cho gen Z

Từ ngày 10/8, Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS (VPS) ra mắt cộng đồng “Zinvest - Đầu tư chuẩn Z”, cung cấp thông tin về chứng khoán và hoạt động đào tạo dành riêng cho các bạn trẻ.

Cộng đồng Zinvest ra đời nhằm hỗ trợ nhà đầu tư trẻ, đặc biệt thế hệ Z (sinh trong giai đoạn 1996-2003). Tại đây, họ có cơ hội tìm hiểu, làm quen quá trình đầu tư tài chính thông qua hoạt động đào tạo, hướng dẫn từ chuyên gia. Các bạn trẻ cũng được “thực chiến” với nhiều ưu đãi hấp dẫn tại VPS.

Zinvest là cộng đồng chia sẻ kiến thức đầu tư chứng khoán dành người trẻ.

Từ ngày 1/8, khi mở tài khoản tại VPS, nhà đầu tư gen Z được tặng phí giao dịch 1 tỷ đồng trên tất cả tiểu khoản trong một năm. Với tiểu khoản 6, lãi suất ưu đãi đến 6,8% trong 30 ngày đầu tiên và 9,8% từ ngày 31 đến một năm sau ngày đăng ký. Ngoài ra, chuyên gia của VPS trực tiếp hướng dẫn, đào tạo miễn phí. Mọi hoạt động đầu tư của Zinvest như mở tài khoản eKYC, lựa chọn sản phẩm, giao dịch đều thực hiện trực tuyến trên nền tảng VPS SmartOne.

Bên cạnh những trải nghiệm tiện lợi và ưu đãi hấp dẫn, người tham gia Zinvest là thành viên của Zinvest Club by VPS - câu lạc bộ đầu tư dành cho gen Z - do một công ty chứng khoán thành lập. Đây là nơi diễn ra nhiều hoạt động giao lưu thực tế, hướng đến mục tiêu tạo lập cộng đồng đầu tư trẻ am hiểu, từng bước chinh phục mục tiêu tự chủ tài chính và tạo ra nhiều giá trị.

Các hoạt động đầu tư của Zinvest có thể thực hiện trên nền tảng VPS SmartOne.

Trong quá trình đầu tư, thành viên Zinvest được đồng hành cùng chuyên gia uy tín, từ đó tích lũy kiến thức cần thiết và cập nhật thông tin. Đồng thời, cộng đồng này mang đến nhiều cơ hội học hỏi, trải nghiệm môi trường làm việc trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, hợp tác đội ngũ chuyên gia và cộng sự tại VPS.

Hiện VPS là một trong những công ty chứng khoán có tốc độ phát triển nhanh nhất tại Việt Nam. Kết thúc 6 tháng đầu năm nay, thị phần môi giới cổ phiếu VPS trên HoSE, HNX và UPCoM lần lượt là 15,12%, 13,67% và 17,87%. Theo số liệu từ HNX, doanh nghiệp này duy trì vị trí số 1 thị phần ở mảng môi giới chứng khoán phái sinh với 54,35%.