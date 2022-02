Vpop sôi động dịp Valentine

Nhân dịp 14/2, nhiều ca sĩ Vpop như Amee, Hoàng Duyên, Erik, Đức Phúc ra mắt sản phẩm âm nhạc mới với nội dung ngọt ngào, lãng mạn về tình yêu.

"Thay mọi cô gái yêu anh" - Amee

Những năm trước Amee có nhiều sản phẩm phát hành nhân dịp cận Valentine như Ex's Hate Me, Do For Love. Năm 2022, nữ ca sĩ tiếp tục phát hành ca khúc mới nhân dịp Lễ Tình nhân với tên gọi Thay mọi cô gái yêu anh. Bài hát do Kai Đinh sáng tác, TDK chịu trách nhiệm sản xuất. Khác với hình ảnh nhí nhảnh quen thuộc trước kia, Amee xuất hiện với vẻ ngoài dịu dàng, đằm thắm trong MV, tự thể hiện vai diễn một cô gái đã trưởng thành và đang nhớ lại mối tình đầu trên ghế nhà trường. Câu hát "Thay mặt mọi cô gái trên thế giới, em yêu anh" là đoạn key (đoạn quan trọng, điểm nhấn) của bài hát, cũng là thông điệp chính Amee muốn gửi qua bài hát.

"Mê" - Hoàng Duyên

Sau bài hát đầu tay với hình tượng hoa sen đầy truyền thống, Hoàng Duyên thay đổi hình ảnh, trở nên hiện đại và trẻ trung hơn trong MV Mê. Ca khúc do chính nữ ca sĩ sáng tác từ tháng 5/2020, với nguồn cảm hứng từ chính mối tình năm lớp 12 của mình. Mê thuộc thể loại Rn'B, ca từ thể hiện sự si mê của cô gái mới lớn với chàng trai mình cảm mến, cô mạnh dạn tỏ tình mà không hề e ngại, do dự. Cách hát của Hoàng Duyên cũng có nhiều thay đổi so với các sản phẩm âm nhạc trước. Giọng của nữ ca sĩ dày dặn hơn, cách phát âm, nhả chữ cũng rõ ràng và tạo điểm nhấn hơn, giảm bớt sử dụng giọng mũi.

"Ngày đầu tiên" - Đức Phúc

Giọng ca tiếp theo tham gia vào đường đua âm nhạc mùa Valentine là Đức Phúc. Từng gây ấn tượng với MV Hơn cả yêu vào mùa Valentine năm 2021, nam ca sĩ tiếp tục phát hành Ngày đầu tiên vào dịp Lễ Tình nhân 2022. Ca khúc do Khắc Hưng sáng tác và sản xuất, vừa vặn cho giọng hát của Đức Phúc. Ca khúc tròn trịa về âm nhạc, nhưng không có tính bất ngờ, đột phát. MV là điểm cộng khiến Ngày đầu tiên thu hút sự chú ý của khán giả. Với nội dung ghi lại cảm xúc chân thực của cô gái khi được bạn trai cầu hôn, ê-kíp sản xuất đã tốn nhiều tháng chuẩn bị, huy động hơn 200 nhân lực để dàn dựng lên nhiều bối cảnh. Sự xuất hiện của Erik và Hòa Minzy trong MV là sự ủng hộ của hai người bạn thân thiết cho sản phẩm mới của quán quân The Voice 2015.

"Cưới em" - B Ray

Tối 11/2, B Ray đăng tải loạt ảnh cưới cùng một cô gái giấu mặt lên trang cá nhân cùng lời tâm sự về tình cảm. Nam rapper viết: "Cảm ơn em đã luôn âm thầm và lặng lẽ bên cạnh anh suốt bao nhiêu năm qua mà không cần một danh phận gì. Anh nghĩ đã đến lúc anh cho cả thế giới biết người con gái bên cạnh anh tuyệt vời đến thế nào". Bài đăng khiến khán giả bất ngờ. Hai ngày sau đó, B Ray tiếp tục đăng tải hình ảnh mới về đám cưới cùng thông báo cụ thể về ngày, giờ diễn ra sự kiện. Xác nhận với Zing, công ty quản lý của B Ray cho biết MV Cưới em sẽ được phát hành vào 19h ngày 14/2. Về vấn đề tình cảm riêng của nam rapper, đại diện công ty tiếp tục từ chối chia sẻ.

"Chạy về khóc với anh" - Erik

Ca khúc Chạy về khóc với anh đã được phát hành từ ngày 26/1, nhưng vẫn được khán giả ưa chuộng vào dịp Valentine. Ca khúc là bản pop nhẹ nhàng, dễ nghe, được nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện "đo ni đóng giày" cho Erik. Phần âm nhạc của ca khúc thực tế không mới lạ, nổi bật, thậm chí vướng nghi vấn "sao chép" bản hit Sứ Thanh Hoa của Châu Kiệt Luân. Tuy nhiên, ca từ của bài hát lại là điểm cộng lớn, với những câu hát đậm chất thơ, giàu hình ảnh. "Mùi hương hoa diên vĩ hay là hương tóc mềm, ngàn vì sao chẳng sáng hơn đôi mắt của em, thật đẹp đến trăng thẹn thùng phải nấp sau mây, vậy thì cớ sao anh đây lại nỡ buông tay" hay "chuyện tình yêu nếu như không thể nắm thì buông" là những đoạn lyrics được khán giả yêu thích.