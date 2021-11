VPBank tìm ra khách hàng trúng sổ tiết kiệm gần 900 triệu đồng

VPBank tiến hành quay số đợt cuối và tìm ra chủ nhân của giải đặc biệt chương trình “Đón sinh nhật thịnh vượng - Sánh bước triệu niềm vui”.

Trong lần quay số cuối kỳ, giải đặc biệt là cuốn sổ tiết kiệm trị giá 888.888.888 đồng (gần 900 triệu đồng) kỳ hạn một tháng tại VPBank đã thuộc về khách hàng M.H (TP.HCM). Đây là phần thưởng tri ân đặc biệt để khách hàng tiếp tục trải nghiệm và sử dụng các dịch vụ của VPBank.

Khi nhận được thông báo trúng thưởng, chị H. bày tỏ sự bất ngờ và vui mừng. Chị nghĩ thường phải là khách hàng lớn, giao dịch thường xuyên, gửi tiền nhiều vào ngân hàng mới dễ có cơ may trúng thưởng. Trong khi đó, chị H. chỉ sử dụng thẻ tín dụng lại trở thành người may mắn nhất. Chị cảm ơn VPBank vì đã xây dựng chương trình vừa vui, vừa ý nghĩa, đem lại cơ hội trúng thưởng công bằng cho khách hàng.

VPBank tổ chức chương trình khuyến mãi “Đón sinh nhật thịnh vượng - Sánh bước triệu niềm vui” trên toàn quốc.

Trúng giải nhất iPad Pro trị giá 20 triệu đồng, anh N.T.S (Hà Nội) cho biết: “Không phải khi may mắn trúng giải thưởng tôi mới khẳng định sự tin tưởng, an tâm đầu tư cũng như sử dụng sản phẩm, dịch vụ của VPBank. Từ ngày đầu tiên đến ngân hàng, tôi đã tìm thấy sự tận tình, chu đáo và chuyên nghiệp trong phong cách phục vụ. Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục sử dụng và giới thiệu cho bạn bè vì ngân hàng phục vụ tốt, có nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn”.

Trước đó, 112 khách hàng trúng máy tính bảng iPad, robot hút bụi, máy lọc không khí… được VPBank công bố trên website. Ngân hàng đã liên hệ qua số điện thoại/email mà khách hàng đăng ký để hướng dẫn thủ tục nhận thưởng và chuyển quà theo đường bưu điện.

Chương trình khuyến mại “Đón sinh nhật thịnh vượng - Sánh bước triệu niềm vui” được VPBank thực hiện từ 2/8 đến 26/9 với 4 đợt quay thưởng theo tuần và một đợt quay thưởng cuối kỳ. Tổng trị giá quà tặng đạt gần 2 tỷ đồng .

Tất cả khách hàng khi tham gia và thỏa điều kiện đối với từng sản phẩm, dịch vụ của VPBank như mở tài khoản, giao dịch trên VPBank Neo, gửi tiết kiệm, vay, mua bảo hiểm, chi tiêu thẻ, chuyển đổi trả góp thẻ tín dụng… đều được cấp mã số dự thưởng.

Một khách hàng có thể tham gia đồng thời nhiều sản phẩm, dịch vụ khác nhau và nhận mã dự thưởng không giới hạn. Mã dự thưởng sẽ được thống kê hai tuần/lần và thông báo đến khách hàng trước từng kỳ quay số. Tổng số mã khách hàng nhận được theo từng kỳ chỉ có giá trị để quay thưởng trong kỳ đó.

Theo thống kê, đến thời điểm kết thúc, có hơn 174.947 khách hàng tham gia chương trình, hơn 474.080 mã dự thưởng hợp lệ được phát hành. Ngoài ra, chương trình cũng ghi nhận một lượng lớn sổ tiết kiệm được mở mới, đạt 158% so với kế hoạch. Tổng số giao dịch qua nền tảng ngân hàng số VPBank Neo đạt gần 20 triệu lượt, gấp 2,2 lần trước thời điểm diễn ra chương trình.

Đại diện VPBank cho biết trong thời gian diễn ra chương trình, ngân hàng luôn nhận được phản hồi tích cực từ phía khách hàng về cơ cấu, số lượng giải thưởng và thể thức chơi đơn giản, dễ hiểu. Ngân hàng hy vọng tiếp tục nhận được sự ủng hộ của khách hàng trong những chương trình tiếp theo.

“Thông qua chương trình mừng sinh nhật 28 tuổi, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến khách hàng trên toàn quốc đã luôn tin tưởng lựa chọn VPBank là nơi cung cấp sản phẩm tài chính an toàn, thiết thực và toàn diện, nhất là trong giai đoạn khó khăn do tác động của dịch Covid-19. Tôi xin chúc mừng các khách hàng may mắn trúng thưởng. Với tôn chỉ ‘khách hàng là trọng tâm’, mọi hoạt động của VPBank luôn hướng tới mục đích đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng thông qua việc phát triển các sản phẩm, dịch vụ hiện đại, đa dạng và phù hợp theo mong muốn của các đối tượng khác nhau”, vị đại diện này chia sẻ.

Để biết thêm thông tin chi tiết chương trình, độc giả liên hệ hotline 1900545415 hoặc truy cập website vpbank.com.vn/sinhnhat28nam/index.html.