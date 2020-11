VPBank tặng xe Mercedes C180 cho khách hàng may mắn

VPBank tổ chức trao giải đặc biệt cho khách hàng trúng thưởng chương trình khuyến mãi “Lướt xe sang đón sinh nhật vàng”, được triển khai trên toàn quốc.

Giải đặc biệt - xe ôtô Mercesdes C180 2020 trị giá 1,3 tỷ đồng thuộc về khách hàng Vũ Thị Ngọc Thanh (Hà Nội).

Chia sẻ khi nhận được giải thưởng, cô Ngọc Thanh vui mừng nói: "Sau gần 20 năm gắn bó với VPBank, tôi đánh giá cao sản phẩm dịch vụ của ngân hàng, cung cách phục vụ chuyên nghiệp của nhân viên. Tham gia chương trình, tôi không nghĩ mình lại may mắn trúng phần thưởng lớn nhất vì lần đầu tiên gửi tiết kiệm online. Tôi cảm ơn VPBank đã xây dựng chương trình vừa vui, vừa ý nghĩa, đem lại cơ hội trúng thưởng cho khách hàng".

Cô Vũ Thị Ngọc Thanh chia sẻ cảm xúc khi nhận giải thưởng tại hội sở VPBank, Hà Nội.

Đặc biệt, cô Ngọc Thanh là vợ của NSND Quang Thọ - một trong những ca sĩ hát opera hàng đầu của Việt Nam cũng như thế giới. Tại buổi trao thưởng, NSND Quang Thọ cùng thành viên khác trong gia đình đã mang đến nhiều tiết mục âm nhạc đặc sắc, tạo bầu không khí sôi động cho mọi người tham dự.

Chương trình khuyến mại “Lướt xe sang - Đón sinh nhật vàng” kỷ niệm 27 năm thành lập được VPBank thực hiện xuyên suốt từ ngày 29/8 đến 23/10, với giải thưởng đặc biệt cuối kỳ là ôtô Mercedes C180 2020, cùng 24 giải thưởng tiền mặt vào các kỳ quay số tuần, tổng trị giá hơn 1,4 tỷ đồng dành cho tất cả khách hàng sử dụng dịch vụ, sản phẩm của ngân hàng.

Theo thống kê từ VPBank, đến thời điểm kết thúc, hơn 1 triệu khách hàng đã tham gia chương trình, hơn 5 triệu mã dự thưởng được phát ra. Trong đó, nhiều khách hàng trúng giải thưởng tiền mặt từ 10 đến 27 triệu đồng.

Đại diện ngân hàng cho biết, trong thời gian diễn ra chương trình, VPBank nhận được phản hồi tích cực từ phía khách hàng về cơ cấu giải thưởng, số lượng giải thưởng và đặc biệt là cách thức chơi đơn giản, tiện dụng.

Mã may mắn nhận giải đặc biệt của khách hàng Vũ Thị Ngọc Thanh đến từ gửi tiết kiệm online - phương thức gửi tiền trực tuyến tại ngân hàng ngày càng được ưa chuộng bởi độ an toàn, sự nhanh chóng và nhiều tiện ích vượt trội so với gửi tiết kiệm truyền thống. Ngân hàng hy vọng tiếp tục nhận được sự ủng hộ của khách hàng trong những chương trình khuyến mãi tiếp theo.