VPBank tăng trưởng mạnh về quy mô và lợi nhuận trong quý I

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) ghi nhận lợi nhuận quý I tăng mạnh trên 11.000 tỷ đồng, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước.

VPBank khởi động quý đầu năm 2022 với mức lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng 3 lần so với cùng kỳ 2021. Cùng với đó, doanh thu và quy mô khách hàng không ngừng mở rộng đã tạo đà để ngân hàng bứt phá, kỳ vọng gặt hái nhiều trái ngọt trong các quý tiếp theo.

Bước chạy đà tiềm năng

Kết thúc quý I, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng hợp nhất đạt trên 11.146 tỷ đồng , gần gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức lợi nhuận kỷ lục trong một quý mà VPBank ghi nhận được từ trước đến nay, góp phần đưa vốn chủ sở hữu của ngân hàng vượt trên 95.000 tỷ đồng và tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đạt trên 15%.

Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cốt lõi của ngân hàng riêng lẻ đạt hơn 56%, cùng sự phục hồi ấn tượng trong hoạt động kinh doanh của FE Credit hứa hẹn tạo đà cho VPBank bứt phá trong năm nay.

Lợi nhuận trước thuế quý I của VPBank đạt trên 11.000 tỷ đồng .

Trong ba tháng đầu năm, tăng trưởng tín dụng chất lượng tại ngân hàng riêng lẻ đạt 10,3%, gấp đôi mức trung bình ngành, với sự đóng góp chủ yếu từ các phân khúc chiến lược. Đi đôi với đó là tăng trưởng huy động đạt 11,5%, giúp đảm bảo tốt các tỷ lệ an toàn thanh khoản của ngân hàng.

Ngoài ra, FE Credit dù hai quý trước có tốc độ tăng trưởng tín dụng âm, giờ đã bắt nhịp chu kỳ tăng trưởng mới ở ngưỡng 1,6% so với quý IV/2021. Tổng thu nhập hoạt động (TOI) hợp nhất của VPBank tăng bứt tốc trên 65% so với cùng kỳ, đạt 18.270 tỷ đồng . TOI của ngân hàng mẹ cũng tăng trên 133% so với cùng kỳ.

Nhìn kỹ hơn vào cơ cấu doanh thu, thu nhập lãi thuần hợp nhất đạt 9.888 tỷ đồng , tăng 8,4% so với cùng kỳ và 16% so với quý IV/2021. Đồng thời, ngân hàng mẹ cũng tăng tương ứng gần 30% và hơn 16%.

VPBank ghi nhận tăng trưởng tích cực ở cả ngân hàng mẹ lẫn các công ty con.

Thu nhập phí dịch vụ hợp nhất tăng 26,5% so với cùng kỳ. Tỷ lệ này ở ngân hàng mẹ ghi nhận mức tăng tương ứng gần 30% và tại FE Credit là 4,8%. Động lực tăng trưởng mảng phí dịch vụ đến từ các hoạt động thanh toán, thu nhập từ thẻ và các dịch vụ khác.

Các thu nhập khác tăng trưởng 9 lần so với cùng kỳ, bao gồm khoản phí hỗ trợ từ thỏa thuận hợp tác độc quyền phân phối bảo hiểm giữa VPBank và Công ty Bảo hiểm Nhân thọ AIA Việt Nam. Thu nhập từ nợ đã xử lý của ngân hàng hợp nhất cũng đạt kết quả tích cực với 714 tỷ đồng , tăng 21,3% so với quý trước.

Chỉ số chi phí trên thu nhập (CIR) hợp nhất tiếp tục duy trì ở mức thấp hàng đầu thị trường, cho thấy hiệu suất vượt trội của ngân hàng trong quản lý chi phí và sử dụng đồng vốn hiệu quả. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) và trên vốn chủ sở hữu (ROE) (không bao gồm thu nhập bất thường) lần lượt đạt mức 3,1% và 21,2%.

Mở rộng quy mô khách hàng trên nền tảng số

Thành công chuyển đổi số những năm qua tiếp tục mang lại lợi thế lớn cho VPBank trong hoạt động mở rộng quy mô khách hàng. Số lượng khách hàng mới đăng ký sử dụng dịch vụ qua kênh số hóa trong quý I tăng 10% so với cuối năm ngoái. Bên cạnh đó, số lượng giao dịch trung bình hàng tháng qua kênh số tăng gấp 1,7 lần so với cùng kỳ 2021. Tính đến hiện tại, tổng số khách hàng VPBank, tính gộp cả ngân hàng mẹ và các công ty con, cán mốc gần 20 triệu người.

Chiến lược tăng cường trải nghiệm khách hàng trên kênh số hóa thông qua các sản phẩm và dịch vụ sáng tạo như tạo iNICK cho tài khoản, nền tảng eKYC mới được nâng cấp… đã góp phần củng cố tăng trưởng của các sản phẩm cho vay. Trong đó, tỷ lệ giải ngân trực tuyến của các sản phẩm vay thế chấp và tín chấp đạt 80-100%; tỷ lệ số dư tiết kiệm trực tuyến đạt 61%.

Đa dạng hóa hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ mang lại lợi thế lớn cho VPBank.

Hệ sinh thái các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp tài chính của VPBank được đa dạng hóa với nhiều thương hiệu và nền tảng giao dịch như VPBank Prime, VPBank NEO, Race Car, Race Home, VPBank NEO Express và VPBank NEOBiz, phục vụ nhiều phân khúc khách hàng và nhu cầu tài chính. Bên cạnh đó, việc gia hạn mối quan hệ hợp tác với AIA sẽ tiếp tục làm giàu cho hệ sinh thái của ngân hàng với nhiều sản phẩm, dịch vụ và giải pháp tài chính sáng tạo hơn.

Trong tháng 3 vừa qua, VPBank NEO tiếp tục là đại diện duy nhất của Việt Nam được vinh danh tại hạng mục giải thưởng “Ứng dụng Ngân hàng Điện tử tốt nhất Việt Nam 2021” của Tạp chí The Asian Banker. Tạp chí đồng thời trao VPBank giải “Sáng kiến Mô hình kinh doanh số tốt nhất Việt Nam” cho những sáng tạo nhằm phục vụ đa dạng phân khúc khách hàng bằng các sản phẩm, kênh phân phối mới.

Ngân hàng kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng trong các quý tiếp theo của năm nay.

Nối tiếp thành tựu quý I, VPBank dự kiến doanh thu trong các quý tiếp theo sẽ không ngừng tăng cao, trong khi quy mô hệ sinh thái ngân hàng được mở rộng sang các lĩnh vực dịch vụ khác như chứng khoán, bảo hiểm thông qua hoạt động M&A như mua lại cổ phần của Công ty Bảo hiểm OPES. Công ty này có kế hoạch tăng vốn điều lệ nhằm củng cố năng lực kinh doanh trong thời gian sắp tới.