VPBank tặng quà tri ân khách hàng đón năm mới 2022

Gửi khách hàng lời chúc bình an và thịnh vượng năm Nhâm Dần 2022, từ nay đến 30/1/2022, VPBank triển khai chương trình khuyến mại quay số trúng thưởng “Chào xuân mới, đón lộc tới”.

Từ nay đến hết 30/1/2022, khi sử dụng sản phẩm dịch vụ bất kỳ của VPBank như mở mới tài khoản thanh toán, mua bảo hiểm hoặc tái tục bảo hiểm, giao dịch bằng thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng, vay tín chấp, trở thành khách hàng định danh VPBank Prime/VPBank Diamond hay tham gia các dịch vụ đầu tư trái phiếu/chứng chỉ quỹ…, khách hàng được tặng mã để tham gia chương trình quay số trúng thưởng "Chào xuân mới, đón lộc tới" và có cơ hội nhận một trong 8.088 phần quà giá trị.

Chương trình quay số trúng thưởng “Chào xuân mới, đón lộc tới” diễn ra từ nay đến 30/1/2022.

Thấu hiểu nỗi lo của khách hàng về sức khỏe và tài chính dưới ảnh hưởng của đại dịch, VPBank lựa chọn những phần quà thiết thực gồm: 8 đồng hồ sức khỏe Apple Watch, 80 miếng vàng thịnh vượng 1 chỉ và hàng nghìn evoucher Urbox tiện dụng. Tổng giá trị chương trình lên tới hơn 1 tỷ đồng .

Bên cạnh những quà tặng có ý nghĩa như lời chúc sức khỏe, bình an và thịnh vượng gửi tới khách hàng, chương trình “Chào xuân mới, đón lộc tới” còn được VPBank thay đổi hình thức tổ chức quay số. Thay vì chỉ nhận mã dự thưởng, chờ đợt quay số do ngân hàng thực hiện, khách hàng sẽ được gửi mã may mắn cùng đường link qua email, từ đó chủ động thực hiện quay số và có thể biết ngay kết quả trúng thưởng mà không cần chờ đợi lâu.

Mỗi khách hàng có thể đồng thời tham gia nhiều sản phẩm dịch vụ của VPBank và nhận mã dự thưởng không giới hạn, tương ứng với số lần quay thưởng, từ đó tăng cơ hội nhận quà hữu ích.

Theo đại diện VPBank, đây là nỗ lực của doanh nghiệp để trở thành ngân hàng thân thiện với người dùng thông qua công nghệ. Việc tích hợp công nghệ cao vào chương trình quay số và các hoạt động khác hứa hẹn mang đến trải nghiệm đón Tết truyền thống một cách mới mẻ, hiện đại hơn cho khách hàng.

“Chương trình Chào xuân mới, đón lộc tới của VPBank không chỉ nhằm tri ân khách hàng đã luôn tin tưởng và đồng hành trong thời gian qua, mà còn là lời chúc một năm mới khỏe mạnh về thể chất lẫn tinh thần để khởi đầu cho những dự định tài chính thịnh vượng của bản thân và gia đình”, đại diện ngân hàng chia sẻ.

VPBank gửi lời tri ân khách hàng cùng lời chúc năm mới khỏe mạnh thông qua chương trình quay số trúng thưởng.