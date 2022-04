VPBank định vị thương hiệu mới qua đại nhạc hội 'Light Up Viet Nam'

Đại nhạc hội “Light Up Viet Nam” thu hút hơn 15.000 khán giả, 3 triệu lượt xem online, là dấu ấn đậm nét trong hành trình định vị thương hiệu mới của VPBank.

Qua Light Up Viet Nam, VPBank xác lập kỷ lục “Đại nhạc hội âm nhạc sử dụng công nghệ Lighting Show kết hợp LED matrix lớn nhất Việt Nam” do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam chứng nhận.

Sự kiện âm nhạc Light Up Viet Nam

Ngày 23/4, giới trẻ TP.HCM đổ về sân vận động Gia Định tham gia bữa tiệc âm nhạc Light Up Viet Nam. Đây là sự kiện do VPBank tổ chức miễn phí cho khách hàng và khán giả.

Đại nhạc hội Light up Việt Nam quy tụ lượng lớn người trẻ tham gia.

VPBank dành nhiều đầu tư cho sân khấu và công nghệ biểu diễn của chương trình. Sân khấu Light Up Viet Nam có chiều dài 110 m và chiều cao 30 m, tương đương tòa nhà 8 đến 9 tầng, trang bị hệ thống ánh sáng và âm thanh lớn gồm 700 đèn chiếu sáng; 200 loa âm và 2.000 mét LED matrix - công nghệ ánh sáng hiện đại nhất hiện nay.

Góp mặt trên sân khấu Light Up Viet Nam là dàn nghệ sĩ Vpop tên tuổi như Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, Tóc Tiên, Erik, GDucky, Hoàng Dũng, Mỹ Anh… Sự kết hợp của pháo hoa và âm nhạc bùng nổ đã mang đến những màn trình diễn mãn nhãn, thăng hoa cảm xúc cho khán giả online và offline.

“Light Up Viet Nam là món quà từ VPBank để cổ vũ tinh thần Việt Nam sau thời gian dài khó khăn vì đại dịch”, đại diện ngân hàng chia sẻ.

“Bên cạnh đó, với ý nghĩa ‘Vì một Việt Nam thịnh vượng’, chúng tôi kỳ vọng Light Up Viet Nam truyền cảm hứng mới, từ đó khơi gợi khát khao, hoài bão trong giới trẻ để mỗi người được tỏa sáng theo cách riêng, cùng thắp sáng một Việt Nam thịnh vượng”, vị đại diện này nói thêm.

Đại nhạc hội thu hút sự tham gia dàn sao Việt tên tuổi.

Chương trình đã thu hút hơn 15.000 người tham gia trực tiếp, 800.000 người xem livestream cùng lúc, 3 triệu lượt xem online, hơn 1 triệu lượng tương tác trên nền tảng Facebook. “Không chỉ ‘thắp sáng’ Việt Nam, đại nhạc hội đã ‘thắp sáng’ thương hiệu VPBank”, đại diện ngân hàng khẳng định.

Chiến dịch vì Việt Nam thịnh vượng

Hơn cả một chương trình ca nhạc với mục đích giải trí đơn thuần, đại nhạc hội Light Up Viet Nam là sự kiện xã hội nằm trong chiến dịch lớn mang tên “Light Up Viet Nam” do ngân hàng xanh lá tổ chức, ghi dấu định vị thương hiệu mới cùng sứ mệnh “Vì một Việt Nam thịnh vượng”.

VPBank định vị thương hiệu mới với sứ mệnh “Vì một Việt Nam thịnh vượng”.

Theo đại diện VPBank, sứ mệnh mới của ngân hàng sẽ được từng bước hiện thực hóa qua nhiều chương trình, dự án trọng điểm tập trung vào 4 giá trị: Thịnh vượng tài chính, thịnh vượng cộng đồng, thịnh vượng thể chất và thịnh vượng tinh thần. Đại nhạc hội Light Up Viet Nam là sự kiện mang giá trị thịnh vượng tinh thần mà VPBank muốn gửi gắm đến khách hàng và khán giả.

Cùng với đại nhạc hội, VPBank thực hiện nhiều hoạt động nhằm lan tỏa ý nghĩa của các giá trị thịnh vượng mới. Đơn cử như thắp sáng các tòa nhà biểu tượng 3 miền; cùng các đại sứ giá trị thịnh vượng như huấn luyện viên thể dục Hana Giang Anh, BTV Ngọc Trinh, MC Quyền Linh và blogger Khoai Lang Thang truyền cảm hứng đến cộng đồng.

VPBank thắp sáng các tòa nhà biểu tượng khắp 3 miền.

Ngân hàng cũng đẩy mạnh đầu tư cho nền tảng kỹ thuật số với loạt giải pháp được tung ra nhằm đưa giá trị thịnh vượng tài chính tiệm cận hơn với khách hàng. Cụ thể gồm: “Ngân hàng số toàn năng" VPBank NEO với mô hình không có chi nhánh, không có phòng giao dịch hay ứng dụng Jarvis giúp phê duyệt tức thời cho khách đăng ký thẻ tín dụng, hệ thống kỹ thuật số RACE giúp phê duyệt khoản vay mua ôtô trong 5 phút....

Trong 2 năm qua, hơn 600 tỷ đồng đã được VPBank đóng góp, đồng hành những hoạt động an sinh xã hội khắp đất nước. Ngân hàng đã hỗ trợ các địa phương thiết bị, vật liệu y tế để phòng chống dịch bệnh, khám chữa bệnh miễn phí cho các tiểu thương nghèo tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Những cuốn số tiết kiệm trị giá 100 triệu đồng cũng được VPBank gửi đến các em nhỏ mồ côi trong đại dịch thông qua chương trình Cặp lá yêu thương của Đài truyền hình Việt Nam.

Trong thời gian tới, ngân hàng sẽ tiếp tục tổ chức giải chạy VPBank Hanoi Marathon, thúc đẩy các phong trào rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe và lan tỏa những giá trị thịnh vượng thể chất.

Sự thành công của đại nhạc hội là bước khởi đầu cho những chiến lược và hoài bão lớn hơn của ngân hàng VPBank, vì một Việt Nam thịnh vượng.