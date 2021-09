Vòng lặp của các xu hướng thời trang

Xu hướng thời trang thường lặp lại sau 10-20 năm. Hiện tượng này phổ biến trên sàn diễn và trong trang phục đời thường.

Today nhận định thời trang đã chuyển hướng theo trào lưu hoài cổ. Một số thiết kế điển hình của thập niên trước như quần jeans cạp trễ, giày thể thao to bản và áo crop top nhiều màu sắc được giới trẻ ưa chuộng.

Xu hướng thời trang thường lặp lại. Khoảng thời gian trung bình để một phong cách trở lại là khoảng 10-20 năm. Ngay bây giờ, những xu hướng từ năm 1980-1990 đang được yêu thích.

Trên các sàn diễn, áo tay phồng của thập niên 1980 cùng nhiều họa tiết in cổ điển được nhiều nhà mốt lăng xê. Đối với Gen Z, xu hướng Y2K là điểm nhấn chủ đạo.

Xu hướng Y2K là ví dụ điển hình cho thấy vòng lặp của các trào lưu. Thông thường, mốt thời trang sẽ lặp lại sau 10-20 năm. Ảnh: NBC.

Chu kỳ của các xu hướng

Người phụ trách chiến lược nội dung của Trendalytisc, Kristin Breakell, cho biết: "Tôi nghĩ rằng các xu hướng mới luôn tham khảo quá khứ bằng cách này hay cách khác. Tốc độ của chu kỳ thời trang đã tăng nhanh, phần lớn do ảnh hưởng của mạng xã hội. Nói cách khác, so với 10 năm trước, các xu hướng hiện tại đang nhanh chóng trở nên cũ".

Tốc độ nhanh của các chu kỳ ảnh hưởng đến nhiều nhân vật trong ngành như giám đốc sáng tạo, nhà thiết kế hoặc nhà sản xuất. "Chu kỳ thời trang đã phát triển quá khắc nghiệt. Làm sao mà con người có thể theo kịp việc tạo ra 6-8 bộ sưu tập trong một năm", Giám đốc Thiết kế và Thời trang Michelle Finamore nói với The Zoe Report.

Michelle Finamore nhận định nhiều nhà thiết kế đã từ bỏ khái niệm tuần lễ thời trang. Bên cạnh đó, khái niệm ăn mặc theo mùa đang dần mất đi.

Trước sự phát triển nhanh chóng của các xu hướng, nhiều người hướng đến tủ đồ mang tính lâu dài. Nhiều thương hiệu, nhà thiết kế tập trung đến sản phẩm có tuổi thọ, chất lượng cao và dễ mặc.

Điều này trở thành một trong những lý do khiến những thiết kế kinh điển được ưa chuộng hơn bao giờ hết.

Nhiều người nổi tiếng như Dua Lipa, Bella Hadid... tích cực lăng xê trang phục mang hơi hướm cổ điển. Ảnh: Grazia.

Sự trở lại của Y2K

Trendalytics ghi nhận rằng lượt tìm kiếm bộ nỉ nhung tăng 41% so với năm 2020. Điều này có liên quan đến sự hồi sinh của Y2K. Đồng thời, tìm kiếm về trang phục tie-dye đạt mức 179%, quần jeans ống loe tăng 45%.

Shakaila Forbes-Bell, nhà tâm lý học về thời trang tiêu dùng của Afterpay, nhận thấy sự trở lại mạnh mẽ của thời trang 1990 và Y2K trong cách tiêu dùng của khách hàng Gen Z.

Forbes-Bell cho biết: "Mọi người đang quan tâm đến những món đồ, phong cách có trong thời thơ ấu hơn là các thiết kế có trước khi họ sinh ra". Cô khẳng định đây là lý do xu hướng thời trang những năm 1990 sẽ không bao giờ lỗi mốt.

Dữ liệu của Afterpay cho thấy các thương hiệu như Crocs, Ugg và Old Navy từng rất nổi tiếng cách đây 2 thập kỷ, trở nên phổ biến trong mỗi đợt mua sắm nghỉ lễ.

Bên cạnh việc theo dõi xem xu hướng nào sẽ quay trở lại, các thương hiệu cũng là yếu tố đáng quan tâm. Đồng hành cùng những trào lưu là sự trở lại mạnh mẽ của nhiều nhà mốt.

Các thiết kế như bộ nỉ nhung, quần jeans cạp trễ được yêu thích khi xu hướng Y2K trở lại. Ảnh: Vox, Harper's Bazaar.

Michelle Finamore nhận thấy mọi người sẽ luôn hoài niệm về những thập kỹ đã qua. Điều này thể hiện qua những chương trình truyền hình, bộ phim đang phổ biến.

Bridgerton, The Queen's Gambit, The Crown và bản làm lại của Sex and the City được yêu thích. Những bộ phim này khiến trào lưu cổ điển nổi tiếng hơn.

"Một điều phổ biến trong thời trang là luôn có sự thúc đẩy liên tục giữa hiện tại và quá khứ. Không có cách nào để loại bỏ hoàn toàn bản thân khỏi mối liên hệ với lịch sử", Michelle Finamore nói.

Tuy nhiên, những giai đoạn lăng xê trào lưu cổ điển không có nghĩa sẽ dừng tạo ra sự đổi mới. Sự phát triển của công nghệ, tính bền vững trở thành động lực để nhiều thương hiệu không ngừng sáng tạo.