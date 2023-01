Vòng eo thon gọn của Lee Yu Bi

Newsen đưa tin Lee Yu Bi khoe vóc dáng mảnh mai. Nữ diễn viên tiết lộ cao 1,64 m và nặng 43 kg.

Trên trang cá nhân, cô đăng tải video và hình ảnh khoe thân hình nhỏ nhắn cùng vòng eo thon gọn. Lee Yu Bi chia sẻ những bức hình kèm dòng chú thích: "Tôi đã trở thành người mẫu cho một thương hiệu nội y".

Trước đó, cân nặng của Lee Yu Bi từng thu hút sự chú ý khi được tiết lộ trong chương trình Real Men 300. Các thành viên trong chương trình phải trải qua cuộc kiểm tra thể chất bao gồm đo chiều cao, cân nặng.

Cân nặng thực tế của Lee Yu Bi lớn hơn thông tin trên hồ sơ. Theo thông tin hồ sơ, Lee Yu Bi được cho là cao 1,66 m và nặng 42 kg. Tuy nhiên, phần kiểm tra thể chất trong chương trình Real Men 300 cho thấy nữ diễn viên nặng 52 kg và cao 1,63 m. Diễn viên 32 tuổi tỏ ra bối rối khi bị tiết lộ cân nặng.

Lee Yu Bi đang chuẩn bị trở lại màn ảnh với bộ phim tâm lý tình cảm Love Affair, lấy bối cảnh ở New York. Phim tái hiện ký ức của một cặp đôi yêu nhau rồi chia tay.

Diễn viên 32 tuổi bắt đầu sự nghiệp vào năm 2011 với sitcom Vampire Idol. Cô nổi tiếng qua các bộ phim như Gu Family Book, The Innocent Man... Trước đó, cô được biết đến với vai trò con gái nữ diễn viên Kyeon Mi Ri. Lee Yu Bi tiết lộ vì có cha mẹ nổi tiếng, cô đã trở thành mục tiêu bắt nạt của bạn học.

