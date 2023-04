Vòng eo của 'ác nữ' Kim So Yeon ở tuổi 43

Năm 2009, Kim So Yeon trở thành tâm điểm khi để lộ phần cơ lưng săn chắc trong phim Mật danh Iris. Thời điểm đó, cô thường xuyên tập tạ. Nữ diễn viên từng chia sẻ khoảnh khắc tập động tác Chin Up. Tuy nhiên, sau khi bộ phim kết thúc, Kim So Yeon dừng tập tạ. Ảnh: The Neighbor Magazine.