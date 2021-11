Vòng đời của những nàng thơ

Audrey Munson, người được mệnh danh là "siêu mẫu đầu tiên của nước Mỹ", là ví dụ điển hình nhất cho bi kịch của những "nàng thơ", theo CNN.

Từng làm mẫu cho những nhà điêu khắc vĩ đại đầu thế kỷ 20, hình ảnh của Munson giờ đây hiện hữu trong các công viên, quảng trường và thành phố trên khắp nước Mỹ.

Nhưng sau khi truyền cảm hứng cho hơn 15 bức tượng nổi tiếng, bao gồm cả Civic Fame ở New York, bà đã cố gắng tự tử vào năm 1922, ở tuổi 28.

10 năm sau, Munson được đưa đến bệnh viện tâm thần, nơi bà dành trọn 60 năm còn lại của cuộc đời mình.

Trong bài viết Men Like You, một phần của cuốn sách My Body, diễn viên kiêm người mẫu Emily Ratajkowski viết: "Tôi cho rằng đây là vòng đời của một nàng thơ. Được phát hiện, trở nên bất tử trong thứ nghệ thuật mà bạn không bao giờ được trả tiền và rồi chết đi mà không ai biết".

Tượng Civic Fame lấy cảm hứng từ Audrey Munson, hiện được đặt ở New York. Ảnh: verticalaccessllc.

Con dao hai lưỡi

Tương lai của Ratajkowski chưa đến mức mịt mờ như Munson, nhưng cô vẫn được nhiều người định nghĩa là "nàng thơ".

Vẻ đẹp của cô đã giúp doanh nghiệp bán mọi thứ, từ bánh mì kẹp thịt đến xe hơi Buick. Với hơn 28 triệu người theo dõi trên Instagram và là người mẫu thiên về nội y hơn là thời trang cao cấp, Ratajkowski đã được giới truyền thông nhận xét là "biểu tượng của sự gợi cảm".

Đó chính là lý do cô viết sách về chuyện phụ nữ bị đối tượng, tình dục hóa rất thuyết phục.

"Khi viết, tôi thực sự không nghĩ đến việc xuất bản. Nghĩ rằng không ai sẽ đọc nó là cách tôi trở nên trung thực".

Năm 21 tuổi, Ratajkowski trở nên nổi tiếng sau khi xuất hiện khỏa thân trong MV Blurred Lines của ca nhạc sĩ Robin Thicke. MV đã thu về hơn 768 triệu lượt xem trên YouTube.

Emily Ratajkowski được mệnh danh là "biểu tượng gợi cảm".

"Không chỉ nổi tiếng, tôi còn nổi tiếng theo cách gợi cảm. Và tôi từng hài lòng vì điều đó", cô nói.



Ở thời kỳ đỉnh cao, Ratajkowski cho hay cô từng được trả 25.000 USD để tham dự Super Bowl 2014 với tỷ phú Malaysia Jho Low.

Tuy nhiên danh tiếng, tiền bạc dần trở thành con dao hai lưỡi với người mẫu sinh năm 1991. Trong cuốn sách của mình, Ratajkowski kể chi tiết về vô số lần cô bị tấn công tình dục.

Bây giờ ở tuổi 30, người mẫu vẫn bị dày vò bởi những ký ức, sự kiện mà cô đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đưa vào sách.

"Lý do tôi viết về những trải nghiệm đó không phải là 'Ồ, tôi sẽ viết ra danh sách những lần mình bị tấn công tình dục'. Nó còn hơn thế nữa, 'Hãy để tôi quay lại những khoảnh khắc mà bản thân từng rất xấu hổ, tôi cần tìm hiểu lý do vấn đề đã không được giải quyết vào thời điểm đó'".

"Tôi chọn cách đồng lõa"

Không có cách giải quyết nào được đưa ra trong My Body, thay vào đó, Ratajkowski phải thừa nhận việc được thần tượng hóa khiến cô vừa đau đớn, vừa hạnh phúc.

Ngành công nghiệp thời trang chưa bao giờ nhẹ nhàng với các người mẫu. Từ việc luôn bị bỏ rơi trong tình huống bấp bênh cho đến nỗi ám ảnh không lành mạnh về việc giảm cân, người mẫu không phải là nghề dễ sống.

Với Ratajkowski, cô chỉ thực sự chạm tay đến thành công sau khi trải qua những cơn đau bụng dữ dội trong hành trình giảm 10 kg/tuần.

My Body cũng mô tả thế giới thời trang đầy rẫy những kẻ săn mồi và nạn nhân mất phương hướng.

"Ngành công nghiệp này nói rằng bạn có thể bị thay thế bất cứ lúc nào. Bạn càng khó bảo, khả năng được thuê càng thấp. Điều đó rất đáng sợ khi tôi còn là một người mẫu trẻ làm công việc đó chỉ vì tiền. Nhưng mọi chuyện đã khác vì bây giờ, tôi không còn là một người mẫu vô danh".

Ratajkowski kể về việc bị tình dục hóa, lạm dụng trong cuốn sách "My Body". Ảnh: Angela Weiss.

Sau những gì đã viết, đã phơi bày, Ratajkowski bị một số người chê bai vì vẫn theo đuổi nghề người mẫu, trốn tránh chính những vấn đề mà cô đặt ra.

Nhưng Ratajkowski khẳng định cô sẽ "không bao giờ cảm thấy có lỗi với bất kỳ phụ nữ nào chỉ vì bản thân đang cố gắng sống trong giới hạn mà thế giới đặt ra".

"Tôi chọn cách đồng lõa vì tất cả chúng ta đều như vậy. Nhưng tôi cũng nghĩ rằng thật sai lầm khi chế giễu phụ nữ trẻ mặc chiếc váy bó sát là thu hút sự chú ý của một người quyền lực nào đó".

Xuyên suốt cuốn sách của mình, Ratajkowski luôn suy ngẫm về vòng đời phù du của một nàng thơ.

Cô kể về Audrey Munson, hình mẫu bất tử của các nhà điêu khắc nhưng có số phận trớ trêu. Không ai biết câu chuyện của Munson có lặp lại với những nàng thơ ở thế kỷ 21 hay không. Nó cũng mơ hồ như cách Munson từng thắc mắc hậu thế sẽ nghĩ gì về bà, cách đây đúng 100 năm.

"Tôi đang tự hỏi liệu nhiều độc giả của mình đã không đứng trước một kiệt tác điêu khắc hay một bức tranh về cô gái trẻ - người thà trút bỏ trang phục còn hơn là hạ thấp tôn nghiêm, sự thuần khiết của bản thân - có tự đặt câu hỏi: 'Người mẫu xinh đẹp này, bây giờ cô ấy đang ở đâu?'".