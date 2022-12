Vòng cổ kim cương 12,5 triệu USD của Drake

Chủ nhân bản hit đình đám "God's plan" vừa tậu cho mình chiếc vòng cổ kim cương đắt đỏ. Chuyên gia nhận định món trang sức này có giá trị lên tới 12,5 triệu USD.

Ngày 14/12 (theo giờ Mỹ), Pagesix đưa tin nam rapper Drake vừa gây bất ngờ khi đeo chiếc vòng cổ xa hoa do đích thân thợ kim hoàn Alex Moss chế tác. Theo tiết lộ, món trang sức này nhằm bày tỏ lòng kính trọng đối với những phụ nữ mà anh từng yêu trước đây.

Chuyên gia Zack Stone của hãng kim hoàn Steven Stone nhận định giá trị của chiếc vòng lên tới 12,5 triệu USD . Nó được chế tác từ 42 viên kim cương với tổng trọng lượng 351,38 carat và phải mất tới 14 tháng để hoàn thành. Toàn bộ số kim cương được lựa chọn thủ công, với những kiểu cắt đa dạng như round-cut (hình tròn), emerald-cut (hình chữ nhật xếp tầng), princess-cut (hình chữ nhật nhọn góc) và pear-cut (hình giọt lệ). Tất cả đều được gắn trên vàng trắng 18K.

“Chiếc vòng cổ của Drake vô cùng lộng lẫy. Đây có lẽ là món trang sức ấn tượng nhất mà tôi từng thấy kể từ khi Kendrick Lamar đội vương miện kim cương Glastonbury vào tháng 6”, Zack Stone bình luận.

Drake khoe vòng cổ 12,5 triệu USD trong concert mới nhất. Ảnh: WireImage.

Drake tên thật là Aubrey Draka Graham, một nam rapper kiêm ca sĩ, nhạc sĩ và DJ đình đám người Canada gốc Ả Rập. Anh bắt đầu nhận được sự chú ý từ công chúng qua bộ phim truyền hình Degrassi: The Next Generation. Sau đó, Drake trở nên nổi tiếng với vai trò là một rapper, phát hành nhiều mixtape độc lập trước khi ký hợp đồng với hãng Young Money Entertainment vào tháng 6/2009.

EP đầu tiên của anh, So Far Gone (2009), bao gồm đĩa đơn Best I Ever Had, lọt vào top 10 bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Mỹ. Kể từ đó, sự nghiệp của Drake thăng hoa và liên tục gặt hái nhiều thành tựu lớn. Anh được mệnh danh là một trong những rapper có sức ảnh hưởng lớn nhất thập kỷ.