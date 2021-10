Vốn hóa Bitcoin đã lớn hơn Facebook

Sau sự cố "sập" một loạt dịch vụ, cổ phiếu của Facebook rớt giá trầm trọng, trong khi Bitcon đang có đà tăng mạnh.

Thông tin từ CoinMarketCap cho thấy vốn hóa của Facebook đang ở mốc 940 tỷ USD , thấp hơn vốn hóa của Bitcoin khoảng 79 triệu USD .

Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, ngày 7/10, vốn hóa của đồng tiền mã hóa Bitcoin chạm mốc 1.000 tỷ USD . So với các công ty lớn nhất thế giới, tổng giá trị Bitcoin đứng thứ 5, chỉ sau Apple, Microsoft, Alphabet Inc. (công ty mẹ Google) và Amazon.

Trên Twitter, nhiều nhà đầu tư tỏ ra vui mừng khi giá Bitcoin bật tăng trở lại, vốn hóa quay về mốc 1.000 tỷ USD . Đây được xem là một tín hiệu tốt cho thị trường tiền mã hóa sau đợt "sập" giá hôm 7/9. Hiện Bitcoin được giao dịch ở mức 54.200 USD vào tối ngày 7/10.

Bảng so sánh vốn hóa của Bitcoin so với các công ty hàng đầu thế giới. Ảnh: CoinMarketCap.

Ngay sau khi các ứng dụng của Facebook ngừng hoạt động khoảng tối 4/10 (giờ Việt Nam), cổ phiếu của công ty này trên sàn Nasdaq giảm 5,3% giá trị so với đầu ngày, về mốc 324,87 USD /cổ phiếu. Giá trị vốn hóa của công ty rớt về mức 916,2 tỷ USD .

Trên các sàn S&P 500 và Nasdaq Composite Index, giá cổ phiếu của Facebook cũng giảm từ 1,7-2,61%. Theo MarketWatch, 5,3% là mức giảm tệ nhất của Facebook trong một năm qua. Trước đó, cổ phiếu công ty từng giảm đến 6,3% trong phiên giao dịch ngày 30/10/2020.

Tối 4/10, hàng loạt dịch vụ của Facebook, bao gồm nền tảng chính, Instagram, WhatsApp và Messenger đều không thể truy cập. Khi vào bằng máy tính, trình duyệt hiện lỗi "This site can't be reached", trong khi vào bằng ứng dụng di động sẽ không thể cập nhật nội dung mới.