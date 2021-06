Volvo XC90 chạy điện sẽ ra mắt vào năm sau

Mẫu SUV 7 chỗ của Volvo dự kiến có thêm phiên bản chạy điện với tên gọi Recharge và được nâng cấp công nghệ Lidar cho hệ thống an toàn.

Volvo mới đây vừa xác nhận XC90 sẽ có thêm biến thể thuần điện và bổ sung công nghệ an toàn mới ở phiên bản 2022.

Theo đó, phiên bản chạy điện của mẫu SUV 7 chỗ sẽ có tên gọi Recharge, tương tự mẫu xe điện Volvo XC40 Recharge. Đây là một phần quan trọng trong kế hoạch chuyển đổi sang chỉ bán xe điện vào năm 2030 của Volvo.

Hiện tại, Volvo XC90 có tùy chọn động cơ đốt trong hoặc hybrid cắm sạc. Mẫu xe Thụy Điển nằm ở nhóm SUV hạng sang cỡ trung cùng với Mercedes-Benz GLE, BMW X5, Audi Q7...

Volvo XC90 hiện được bán tại Việt Nam với cấu hình hybrid cắm sạc. Ảnh: Quỳnh Danh.

Thông tin được Volvo nhắc đến nhiều nhất trong bản thông cáo là việc XC90 sẽ là mẫu xe đầu tiên của hãng được trang bị công nghệ Lidar cho hệ thống an toàn. So với cảm biến, radar hay camera được sử dụng hiện tại, Lidar được cho là có khả năng nhận diện tốt hơn để hỗ trợ cho các tính năng hỗ trợ lái và an toàn thông minh.

Hãng xe Thụy Điển xác nhận đối tác cung cấp phần cứng cho hệ thống sử dụng Lidar là Zenseact và Luminar. Trong khi đó, NVIDIA sẽ hỗ trợ phần xử lý với nền tảng chip NVIDIA DRIVE Orin chuyên dành cho xe tự lái.

Volvo cho biết hệ thống an toàn mới trên XC90 sẽ cải thiện khả năng bảo vệ cho hành khách và người đi bộ, đồng thời giảm thiểu khả năng gây tai nạn. Ngoài ra, các tính năng an toàn có thể được cập nhật trực tuyến và có tích hợp cả trí thông minh nhân tạo AI.

Chi tiết về công nghệ mới của Volvo dự kiến được giới thiệu chi tiết hơn tại một sự kiện diễn ra vào cuối tháng 6 này. Trong khi đó, thông tin cụ thể hơn về XC90 mới cần chờ đến năm 2022.