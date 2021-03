Volvo XC40 Recharge chưa thể bán tại Mỹ vì thiếu phần mềm

Kế hoạch phân phối Volvo XC40 Recharge tại Mỹ bị chậm trễ khi mẫu xe điện chưa được cập nhật phần mềm quan trọng.

Theo The Verge, mẫu xe điện đầu tiên của Volvo là XC40 Recharge chưa thể làm thủ tục thông quan dù đã có mặt tại Mỹ.

Lý do đến từ việc lô xe điện này khi xuất xưởng tại Thụy Điển chưa được kích hoạt phần mềm của hệ thống Volvo On Call. Volvo On Call cho phép xe kết nối với điện thoại thông minh để người dùng có thể khóa/mở cửa xe hoặc khởi động xe từ xa, đồng thời theo dõi các thông số vận hành trên điện thoại.

Một khách hàng tại bang New Jersey đặt mua Volvo XC40 Recharge nói rằng đại lý thông báo chiếc xe của anh chưa thể bàn giao vì phần mềm Volvo On Call chưa được cập nhật. Ban đầu, anh dự định nhận xe vào cuối tháng 2 nhưng nay có thể phải chờ đến tận giữa tháng 4 khi nhà sản xuất hoàn thành việc bổ sung phần mềm.

Trả lời truyền thông về việc giao xe chậm trễ, đại diện phát ngôn của Volvo tại Mỹ không giải thích cụ thể vấn đề phần mềm. Thay vào đó, hãng xe Thụy Điển xác nhận rằng kế hoạch bàn giao XC40 Recharge tại Mỹ vẫn sẽ được tiến hành đúng kế hoạch trong quý I/2021.

Cách đây hơn một tuần, Volvo vừa phát hành bản cập nhật phần mềm trực tuyến (OTA) cho biến thể Volvo XC40 chạy điện đã bán ra trên thế giới. Bên cạnh phiên bản mới cho các phần mềm nằm trong hệ thống điều khiển chính, Volvo cho biết bản cập nhật còn cải thiện thời gian sạc pin và phạm vi hoạt động cho XC40 Recharge.