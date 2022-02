Volvo và chuẩn mực an toàn mới cho tương lai

Loạt xe mới ra mắt cho thấy mục tiêu tạo ra những chiếc ôtô an toàn với cả con người và môi trường của Volvo tại Việt Nam cũng như trên toàn cầu.

Loạt xe mới ra mắt cho thấy mục tiêu tạo ra những chiếc ôtô an toàn với cả con người và môi trường của Volvo tại Việt Nam cũng như trên toàn cầu.

Màn ra mắt bộ sưu tập The All New Era Collection của Volvo là một trong những sự kiện đáng chú ý của phân khúc ôtô hạng sang trong giai đoạn cuối năm 2021. 6 mẫu xe mới được giới thiệu gồm XC90 B6 AWD Inscription, XC60 T8 AWD Recharge, XC60 B6 AWD Inscription; R-design, S90 B6 AWD Inscription, V60 B5 AWD Cross Country và S60 B5 AWD R-design.

Trong đó, sự quan tâm đặc biệt được dành cho 3 dòng xe: Chiếc SUV Volvo XC60 T8 AWD Recharge, phiên bản trục cơ sở kéo dài của chiếc sedan S90 với tên gọi B6 AWD Inscription và V60 B5 AWD Cross Country - dòng xe có thiết kế kết hợp giữa sedan và crossover.

Những mẫu ô tô kể trên thể hiện rõ nét tầm nhìn và định hướng phát triển bền vững của Volvo khi duy trì triết lý vị nhân sinh “Lấy con người làm trung tâm” đã tạo nên danh tiếng cho hãng, đồng thời cho thấy tham vọng điện hóa dải sản phẩm tới từ thương hiệu Thụy Điển.

Nhắc đến Volvo là nhắc đến những chiếc ôtô an toàn nhất thế giới. Suốt lịch sử gần 95 năm phát triển, Volvo luôn lấy sự an toàn, khả năng bảo vệ hành khách làm tôn chỉ và đã có những phát minh giá trị như kính chắn gió an toàn hay dây đai an toàn 3 điểm.

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu trở thành hãng xe an toàn nhất thế giới, Volvo không chỉ tập trung cải thiện phần cứng như khung gầm, mà còn phát triển phần mềm để tạo ra những hệ thống an toàn và hỗ trợ người lái toàn diện. Trong đó, tinh hoa là gói an toàn Intellisafe - được trang bị trên tất cả các dòng xe Volvo tại Việt Nam.

Được đánh giá là một trong những gói trang bị an toàn tiên tiến và chuẩn xác nhất, trái tim của Intellisafe là hệ thống an toàn chủ động City Safety với nhiều tính năng phát hiện, cảnh báo va chạm (Collision Warning) và trợ lái (Steering wheel support).

Ra mắt năm 2014 và dần trở thành trang bị tiêu chuẩn trên các dòng xe Volvo hiện hành, hệ thống hỗ trợ lái thông minh Pilot Assist là một trong những công nghệ đặc trưng của nhà sản xuất Thụy Điển. Kết hợp các camera, radar và vạch kẻ đường, Pilot Assist giúp xe có thể tự động tăng/giảm tốc độ, đánh lái và duy trì khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước dựa trên thiết lập của người dùng.

Đồng thời, những vùng điểm mù cũng được Volvo chú trọng giảm thiểu khi trang bị cho các mẫu xe của hãng tính năng cảnh báo phương tiện cắt ngang (Cross Traffic Alert) và hệ thống cảnh báo điểm mù (BLIS).

Sự kết hợp chuẩn xác, nhạy bén và mượt mà của các hệ thống kể trên giúp Volvo không chỉ là những chiếc xe an toàn khi xảy ra va chạm, mà còn giúp ngăn chặn những tình huống xảy ra va chạm, mang đến sự bảo vệ cho cả những người tham gia giao thông xung quanh. Năm 2021, Volvo là nhà sản xuất ôtô duy nhất có tất cả mẫu xe đạt xếp hạng an toàn cao nhất theo đánh giá của Viện Bảo hiểm An toàn Đường cao tốc Mỹ (IIHS).

Trong tiếng Thụy Điển, “omtanke” mang ý nghĩa “quan tâm và chăm sóc”. Với triết lý này, Volvo liên tục tạo ra những chiếc xe an toàn hơn và truyền cảm hứng cho sự thay đổi. Và đó cũng là kim chỉ nam khi thương hiệu trăm năm bước sang một chương mới - kỷ nguyên của ôtô điện.

Khi lấy an toàn làm tôn chỉ, Volvo không chỉ giữ an toàn cho người bên trong và bên ngoài xe, mà còn rộng hơn là bảo vệ hành tinh xanh cho thế hệ tương lai. Đó cũng là mục tiêu hãng xe Thụy Điển hướng tới khi tham gia đường đua xanh, với một trong những kế hoạch điện hóa quyết liệt nhất ngành công nghiệp ôtô.

Phát biểu tại Hội nghị Biến đổi khí hậu COP26 2021, Volvo đặt mục tiêu đến năm 2025, 50% doanh số toàn cầu của hãng sẽ đến từ xe điện, trước khi trở thành nhà sản xuất ôtô chạy hoàn toàn bằng điện vào năm 2030.

Không chỉ góp phần giảm khí thải, bảo vệ môi trường bằng việc trang bị động cơ điện hay lai điện trên các dòng sản phẩm, Volvo còn cho thấy nỗ lực cắt giảm khí thải carbon trong hoạt động kinh doanh. Hiện tại, tất cả nhà máy Volvo ở châu Âu vận hành hoàn toàn bằng điện sạch. Các nhà máy tại Torslanda và Skövde (Thụy Điển) đã đạt trạng thái trung hòa về khí thải carbon (climate neutral - lượng khí CO2 thải ra bằng với lượng khí CO2 được loại bỏ khỏi môi trường).

Song song đó, Volvo cũng là hãng xe đi đầu trong nghiên cứu, chế tạo những vật liệu cao cấp mới từ sinh học, không sử dụng da có nguồn gốc động vật để bảo vệ động vật và tránh sự gia tăng khí thải.

Những sự thay đổi kể trên là một phần trong mục tiêu lớn của Volvo - trở thành công ty trung hòa về khí thải carbon vào năm 2040. Đồng thời, chúng cũng cho thấy định hướng phát triển bền vững của hãng xe Thụy Điển.

Bước sang chương mới, Volvo giờ đây hướng đến tham vọng kép: Tạo ra những chiếc xe an toàn và thực sự thân thiện với môi trường nhưng không kém phần mạnh mẽ, sang trọng. Và tầm nhìn này đã được thể hiện tại Việt Nam khi hãng ra mắt Volvo XC60 T8 AWD Recharge, Volvo S90 B6 AWD Inscription và Volvo V60 B5 AWD Cross Country.

Điểm chung của Volvo XC60 T8 AWD Recharge, S90 B6 AWD Inscription và V60 B5 AWD Cross Country là đều được trang bị động cơ lai điện, giúp tiết kiệm nhiên liệu, hạn chế lượng khí thải và bảo vệ môi trường.

Mẫu SUV Volvo XC60 T8 AWD Recharge là xe plug-in hybrid (hybrid cắm sạc), sử dụng động cơ xăng 2.0L tăng áp và siêu nạp, kèm một động cơ điện cho tổng công suất 407 mã lực, mô-men xoắn 640 Nm và hệ dẫn động AWD, cho khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 5,3 giây. Xe dùng gói pin lithium-ion 18,7 kWh, cần khoảng 3 giờ để sạc đầy bằng nguồn điện gia dụng và có thể đi được 50 km ở chế độ thuần điện.

Với hệ thống trạm sạc chưa phổ biến hiện tại, xe plug-in hybrid (PHEV) cũng là phương án hợp lý để người dùng Việt Nam làm quen với việc sử dụng ôtô điện cắm sạc trước khi chuyển sang xe thuần điện (EV), do gói pin của xe PHEV nhỏ hơn và có thể sạc đầy nhanh bằng nguồn điện tại nhà.

Bên cạnh đó, XC60 T8 AWD Recharge vẫn mang lại trải nghiệm “xanh” và khác biệt cho hành khách, với khả năng vận hành yên tĩnh, không phát thải khi di chuyển ở chế độ chạy điện.

Mặt khác, nhờ động cơ xăng và điện có thể hoạt động độc lập và có chế độ lái Pure (thuần điện), Volvo XC60 T8 AWD Recharge mang lại khả năng tiết kiệm nhiên liệu tối ưu, đặc biệt khi người dùng chủ động trong kế hoạch sạc pin và lộ trình di chuyển.

Trong khi đó, phiên bản trục cơ sở kéo dài B6 AWD Inscription của mẫu sedan S90 và mẫu wagon V60 B5 AWD Cross Country được trang bị công nghệ lai nhẹ (Mild Hybrid).

Volvo S90 B6 AWD Inscription dùng động cơ xăng 2.0L tăng áp và siêu nạp, kết hợp cùng cụm pin 48 V ở cốp sau hỗ trợ vận hành. Xe có tổng công suất 300 mã lực, mô-men xoắn 420 Nm và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Đây cũng là mẫu sedan duy nhất có lựa chọn AWD trong phân khúc.

Sử dụng thiết lập tương tự, tuy nhiên hệ thống lai nhẹ (Mild Hybrid) trên Volvo V60 B5 AWD Cross Country bổ trợ cho động cơ xăng 2.0L tăng áp, mang đến tổng công suất 250 mã lực và sức kéo 350 Nm.

So với thế hệ “đàn anh” là T5 (250 mã lực) và T6 (320 mã lực), động cơ B5 của V60 AWD Cross Country và B6 trên S90 AWD Inscription tương xứng về sức mạnh, đồng thời tiết kiệm nhiên liệu hơn đáng kể nhờ hệ thống tái tạo năng lượng phanh.

Bên cạnh những công nghệ an toàn hiện đại và thế hệ động cơ mới hiệu quả, tiết kiệm và thân thiện với môi trường hơn, loạt xe Volvo mới ra mắt tại Việt Nam vẫn duy trì phong cách thiết kế Nordic đặc trưng với những đường nét tạo hình tinh giản, kết hợp cùng các vật liệu cao cấp, mang lại trải nghiệm thoải mái cho người dùng như da Nappa, gỗ ốp mờ hay hợp kim điêu khắc lưới.

Nhờ vậy, những chiếc xe Volvo luôn tạo được “chất” riêng, với vẻ ngoài thanh lịch, sang trọng nhưng không phô trương và ẩn chứa hàng loạt công nghệ hiện đại bên trong.

Đi theo phong cách đơn giản, tuy nhiên Volvo XC60, V60 hay S90 vẫn có những điểm nhấn đắt giá ở cả ngoại thất và nội thất. Nhìn từ bên ngoài, cụm đèn pha LED toàn bộ với đèn định vị lấy cảm hứng từ búa thần Thor đã trở thành chi tiết nhận diện không thể nhầm lẫn của hãng xe Thụy Điển.

Trong khi đó, cần số điện tử pha lê được chế tác bởi thương hiệu chuyên sản xuất pha lê thủ công cao cấp hơn 120 năm tuổi Orrefors là điểm thu hút mọi ánh nhìn khi bước vào bên trong Volvo XC60 T8 Recharge, XC60 B6 Inscription và S90 B6 AWD Inscription.

Về mặt tiện nghi, 3 mẫu xe kể trên đều mang đến trải nghiệm sang trọng cho khách hành với những trang bị như hệ thống loa Bowers Wilkins với tùy chọn loa Tweeter-on-Top, tích hợp nhiều chế độ tùy chỉnh âm thanh; ghế chỉnh điện đa hướng tích hợp sưởi/làm mát/bệ đỡ chân; điều hòa tự động đa vùng; cửa sổ trời toàn cảnh; rèm che nắng; 2 nút bấm khi người dùng cần sự hỗ trợ khẩn cấp từ cơ quan chức năng (113) hoặc tổng đài hỗ trợ khách hàng tại Việt Nam…

Màn ra mắt của Volvo XC60 T8 AWD Recharge, S90 B6 AWD Inscription và V60 B5 AWD Cross Country thể hiện tầm nhìn điện hóa của hãng xe Thụy Điển tại Việt Nam nói riêng và trên toàn cầu nói chung.

Không chỉ là các sản phẩm được trang bị công nghệ tiên tiến, tiện nghi, thiết kế ấn tượng, loạt sản phẩm mới còn đánh dấu cột mốc mới, đồng thời cho thấy Volvo đã sẵn sàng cho tham vọng kép - tạo ra những chiếc ôtô an toàn và thân thiện nhất, với cả con người và môi trường nhưng không kém phần sang trọng và mạnh mẽ.

Độc giả tìm hiểu thêm về những mẫu xe mới nhất của Volvo tại đây.