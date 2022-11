Volvo lan tỏa phong cách sống thời thượng tại Vietnam Motor Show 2022

Không chỉ tạo dấu ấn bằng những mẫu xe sang trọng, Volvo còn mang đến phong cách sống tiện nghi, an toàn, bền vững, đầy tính thời thượng cho các khách hàng tại Việt Nam.

Gian hàng Volvo tại Vietnam Motor Show 2022 (kéo dài từ ngày 26/10 đến 30/10 ở TP.HCM) gây chú ý cho hàng nghìn khách tham quan với loạt điểm nhấn thể hiện sự bứt phá của thương hiệu, từ dàn xe sang trải dài các phân khúc đến chương trình biểu diễn ấn tượng.

Đặc biệt, tất cả 7 mẫu xe Volvo mang đến Vietnam Motor Show 2022 đều là phiên bản Ultimate - được trang bị cao cấp nhất. Điều này không chỉ thể hiện nhu cầu đang lên của thị trường Việt Nam, mà còn cho thấy Volvo luôn mang đến những chuẩn mực cao nhất của thương hiệu đến khách hàng Việt Nam.

An toàn - tôn chỉ của Volvo

Với lịch sử gần một thế kỷ hình thành và phát triển, Volvo đã luôn nỗ lực để trở thành hãng xe an toàn nhất thế giới. Không ít phát minh an toàn quen thuộc như dây đai an toàn 3 điểm, hay kính chắn gió an toàn được mọi hãng xe học hỏi đều xuất phát từ Volvo.

Trải qua ngần ấy thời gian, giá trị của thương hiệu đến từ Thụy Điển nỗ lực theo đuổi không hề thay đổi. Volvo luôn tìm cách đưa sự an toàn cho khách hàng trở thành một chuẩn mực, một phong cách sống.

Ông Nick Connor - Tổng giám đốc Volvo Cars châu Á - Thái Bình Dương - phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Phương Lâm.

An toàn - tôn chỉ của Volvo được thể hiện bằng nhiều cách khác nhau. Trong đó, gói an toàn Intellisafe được xem như cách thể hiện hoàn hảo nhất. Đây cũng là những trang bị tiêu chuẩn trên tất cả dòng xe Volvo bán ra tại thị trường Việt Nam.

Nhờ có Intellisafe, điều khiển xe Volvo dễ dàng và an toàn hơn. Những tính năng trong gói Intellisafe như cảnh báo điểm mù, cảnh báo va chạm… giúp người lái và những người xung quanh an toàn nhất có thể khi xảy ra va chạm.

Hệ thống hỗ trợ lái thông minh Pilot Assist với sự hỗ trợ của camera, radar cho phép những chiếc xe Volvo có thể tự động tăng/giảm tốc độ, đánh lái và duy trì khoảng cách với phương tiện phía trước. Tất cả điều này hoàn toàn có thể được thiết lập theo ý muốn của người lái.

Volvo mang đến các dòng xe hỗ trợ tối đa trải nghiệm lái cho người sử dụng. Ảnh: Phương Lâm.

Bên cạnh những tính năng hỗ trợ trải nghiệm lái, Volvo còn mang đến sự thư giãn và thoải mái cho người dùng bằng những điều tinh tế. Động cơ mạnh mẽ, tăng tốc nhẹ nhàng nhưng vẫn đảm bảo an toàn, ghế có thiết kế công thái học giúp bảo vệ đốt sống cổ hay công nghệ lọc bụi mịn giúp hành khách luôn cảm thấy thoải mái khi bước vào bên trong chiếc xe Volvo, mang đến những chuyến hành trình thú vị và nạp đầy năng lượng sau mỗi chuyến đi.

Có thể thấy sự an toàn của Volvo không chỉ dành cho người lái mà còn “lan tỏa” đến những người xung quanh. Tất cả tính năng, công nghệ Volvo mang lên những chiếc xe luôn vì mục đích an toàn, đặt con người làm trung tâm và chúng đang dần được lan tỏa rộng rãi, kể cả trên những mẫu xe ở phân khúc khác trong ngành công nghiệp ôtô.

Lan tỏa phong cách sống Scandinavia thời thượng

Có mặt tại gian hàng Volvo ở Vietnam Motor Show 2022 là các khách mời nổi tiếng như NSƯT Bùi Công Duy, nghệ sĩ Thành Lộc, Hoa hậu H’Hen Niê hay nhà sản xuất nội dung Dino Vũ… Đây đều là những nhân vật có tầm ảnh hưởng và yêu thích giá trị của thương hiệu Volvo.

Đến với sự kiện, các nhân vật đã có những chia sẻ ấn tượng xung quanh cuộc sống cũng như những câu chuyện liên quan đến “người bạn đồng hành”.

Bùi Công Duy cho biết anh gắn bó với Volvo từ khi còn là cậu sinh viên đến Thụy Sĩ du học. Đối với anh, sự an toàn của Volvo không chỉ nằm ở công nghệ hiện đại, mà hãng xe còn truyền cảm hứng để đưa an toàn trở thành phong cách sống cho bất cứ ai mến mộ và đồng hành cùng thương hiệu này. “Sự an toàn đem đến cho chúng ta niềm tin. Mà khi có niềm tin, ta sẽ có thêm sự tự tin. Đó cũng chính là tiền đề để chúng ta đạt đến những thành công trong công việc và cuộc sống”, nghệ sĩ violin bày tỏ.

Nhạc sĩ Bùi Công Duy chia sẻ tại gian hàng của Volvo tại VMS 2022.

Mua chiếc xe đầu tiên ở tuổi 30, nên tiêu chí lựa chọn phương tiện của Dino Vũ có những điểm khác biệt với số đông. Anh chú trọng đến những yếu tố bên trong hơn là phong cách thể hiện bên ngoài. Dino Vũ cần một chiếc xe nhiều tính năng và công nghệ nhất trong tầm giá mình có thể bỏ ra và mang đến sự an toàn cho bất cứ ai ngồi trên xe. Đồng hành cùng Volvo đã hướng cho anh một lối sống “lagom” - vừa đủ, để tận hưởng trọn vẹn những trải nghiệm trong cuộc sống.

Dino Vũ cho rằng chiếc xe sẽ thể hiện phong cách sống của chính người sở hữu.

Riêng với H’Hen Niê, cô bị Volvo chinh phục bởi vẻ đẹp ngầm mà không phô trương. Tất cả chi tiết của xe, cả bên ngoài lẫn bên trong, càng khám phá càng làm nàng hậu cảm thấy thu hút. Có thể thấy nét tương đồng giữa H’Hen Niê và hãng xe Thụy Điển là cả hai cùng hướng đến giá trị cho cộng đồng: Một người được yêu mến không vì vẻ đẹp bên ngoài mà bởi sự năng nổ trong các hoạt động cộng đồng và một thương hiệu xe tập trung sản xuất các dòng xe “xanh" để bảo vệ môi trường.

Trách nhiệm Volvo hướng đến cộng đồng truyền cảm hứng cho H'Hen Niê, trong khi tinh thần bảo vệ môi trường của Thành Lộc lại đồng điệu với “di sản" của hãng xe Thụy Điển.

Trong khi đó, nghệ sĩ Thành Lộc lại tìm được sự đồng điệu với Volvo bởi tất cả đều hướng đến sự an toàn của con người, nuôi dưỡng tâm hồn và phát huy di sản mà mình đang có. Volvo là sản phẩm luôn nghĩ đến sự an toàn tuyệt đối của người dùng, trong khi những nghệ sĩ làm ra sản phẩm để nuôi dưỡng tâm hồn, bảo vệ tâm hồn cho những người thưởng thức nó.

Không khó để nhận ra Dino Vũ, nghệ sĩ Thành Lộc, Hoa hậu H’Hen Niê hay NSƯT Bùi Công Duy và những khách hàng đến với Volvo đều có những điểm chung, đó là cần một chiếc xe sang trọng, đẳng cấp không chỉ ở thiết kế mà còn thể hiện qua sự tiện nghi, an toàn, bền vững - những giá trị làm nên một phong cách sống thời thượng, đầy tính nhân văn. Phong cách của Volvo cũng đóng góp phần lớn đến ý thức lái xe an toàn, từ đó hướng đến một cuộc sống chất lượng hơn. Những điều này sẽ tạo nên một cộng đồng với phong cách sống thời thượng, an toàn và bền vững theo thời gian.