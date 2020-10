Volvo đang ra mắt S60 R-Design tại Việt Nam

Trang Motor1 nhận xét về S60 R-Design:

"Đúng theo câu save the best for last, Volvo đã dành những phẩm chất tốt nhất của dòng S60 cho phiên bản R-Design. Ở phiên bản này, S60 được nâng cấp về ngoại hình. Vẫn là phong cách Scandinavian tối giản, chiếc S60 được bổ sung lưới tản nhiệt màu đen bóng, ống xả kép, mâm 18 inch thể thao".