'Với thơ, Hoàng Nhuận Cầm vừa say sưa, vừa quyết liệt'

Loạt sách ‘Súp gà cho tâm hồn’ ra mắt tác phẩm mới cho trẻ nhỏ

0

Ấn bản “Chicken Soup for the Soul Babies” sẽ dành cho trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi, trong khi “Chicken Soup for the Soul Kids” dành cho trẻ 4-7 tuổi.