Voi rừng lại xuất hiện, áp sát nhà dân tìm thức ăn

Ngày 11/7, lãnh đạo UBND xã Nam Sơn (huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) cho biết trên địa bàn vừa có voi vào nhà dân, gây thiệt hại về tài sản.

Cụ thể, khoảng 0h cùng ngày, anh Vi Văn Kiên (37 tuổi, bản Tăng, xã Nam Sơn) đang ngủ thì bị đánh thức bởi những tiếng động lớn. Tỉnh dậy, anh Kiên hốt hoảng khi thấy con voi to lớn đang đứng bên ngoài, ngay cạnh nhà sàn của gia đình.

Đây là lần thứ 3 trong vòng một tháng qua, con voi này ghé nhà anh Kiên để lục lọi thức ăn, chứ không tấn công người.

Sau khi lục tung nhà, giẫm nát một khoảnh sân bằng bê tông, con voi tiếp tục sang nhà của một hộ dân khác. Trong quá trình di chuyển, voi cũng làm hỏng một số diện tích lúa mới gieo cấy. Phát hiện có voi lớn, người dân đã hô hoán, xua đuổi, sau đó con voi lại lẩn vào rừng.

Được biết, đây chính là con voi hoang dã duy nhất, sống suốt gần 20 năm trên địa bàn vùng núi Quỳ Hợp. Trong thời gian qua, chính quyền địa phương thường xuyên tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác, không tấn công, xâm hại voi rừng.

Vài năm trở lại đây, con voi này thường xuyên tới khu dân cư, gây thiệt hại lớn cho người dân 2 xã Bắc Sơn và Nam Sơn, huyện Quỳ Hợp.

Địa phương này cũng đã có báo cáo, đề xuất gửi các sở, ngành liên quan kiểm tra, xem xét phương án di dời voi sang Vườn Quốc gia Pù Mát, là khu vực rộng lớn và có chức năng bảo tồn động vật hoang dã. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thực hiện được.

Sách hay về môi trường

How to Save Our Planet - Mark Maslin: Tác phẩm được ví như cuốn cẩm nang về các vấn đề còn tồn tại và các giải pháp khả thi để cứu Trái Đất; trang bị cho người đọc những kiến thức khoa học mới nhất về biến đổi khí hậu, tính bền vững và các vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt.

We are the Weather: Saving the Planet Starts at Breakfast - Jonathan Safran Foer. Tác giả tin rằng mối liên hệ giữa ngành nông nghiệp chăn nuôi và cuộc khủng hoảng khí hậu hiện ra không thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, các hành động mang tính tập thể như giảm tiêu thụ thịt có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lượng khí thải carbon.

How to Avoid a Climate Disaster - Bill Gates. Tỷ phú công nghệ đưa ra góc nhìn của mình đối với vấn đề biến đổi khí hậu và cả hướng đi rõ ràng, thiết thực để giải quyết chúng trong tương lai.