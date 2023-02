Voi rừng 'đại náo' bản làng ở Nghệ An đã chết

Chiều 16/2, ông Lê Xuân Đình - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Quỳ Châu (Nghệ An), cho biết: "Xác con voi được người dân đi rừng phát hiện trong rừng sâu. Hiện nay, đoàn công tác vào rừng, chưa rõ nguyên nhân voi chết".

Được biết, con voi chết là voi mẹ trong đàn voi hai con cuối cùng còn sót lại ở huyện Quỳ Châu. Trước đây, đàn voi này khá đông đúc, nhưng dần bị sát hại nên chỉ còn hai mẹ con này.

Theo người dân địa phương, con voi này đã già và bị chột một mắt, nhiều khả năng là vết thương sau lần bị bắn.

Trước đó, liên tục trong nhiều ngày vào cuối năm 2022, con voi này thường xuyên về các bản làng ở xã Châu Phong để tìm thức ăn. Chỉ riêng trong đêm 10/12, con voi đã "ghé thăm" hơn 10 nhà dân ở xã Châu Phong. Nó dùng vòi giật tung cửa sổ nhà dân, rồi lại tới nhà khác đập vỡ hũ hèm để ăn.

Lực lượng chức năng cùng hàng trăm người dân đã gom củi đốt lửa, gõ chiêng, người dùng loa để hò hét, xua đuổi, thậm chí dùng cả còi hụ nhưng bất lực.

Sau khi ăn no nê, con voi tiếp tục thong dong qua nhà bên cạnh để lục lọi và ăn chuối ngay bên hiên nhà, bất chấp sự xua đuổi của người dân.

Thống kê của Vườn Quốc gia Pù Mát, Nghệ An có khoảng 14-16 con voi rừng, là địa phương có số lượng voi rừng đứng thứ 3 cả nước. Trong số này, có 11-13 con sống trong khu vực Vườn Quốc gia Pù Mát. 3 con còn lại, gồm một con voi cái sống đơn độc tại khu vực 2 xã Nam Sơn, Bắc Sơn của huyện Quỳ Hợp và đàn voi 2 mẹ con ở xã Châu Phong.

Sách hay về môi trường

How to Save Our Planet - Mark Maslin: Tác phẩm được ví như cuốn cẩm nang về các vấn đề còn tồn tại và các giải pháp khả thi để cứu Trái Đất; trang bị cho người đọc những kiến thức khoa học mới nhất về biến đổi khí hậu, tính bền vững và các vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt.

We are the Weather: Saving the Planet Starts at Breakfast - Jonathan Safran Foer. Tác giả tin rằng mối liên hệ giữa ngành nông nghiệp chăn nuôi và cuộc khủng hoảng khí hậu hiện ra không thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, các hành động mang tính tập thể như giảm tiêu thụ thịt có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lượng khí thải carbon.

How to Avoid a Climate Disaster - Bill Gates. Tỷ phú công nghệ đưa ra góc nhìn của mình đối với vấn đề biến đổi khí hậu và cả hướng đi rõ ràng, thiết thực để giải quyết chúng trong tương lai.