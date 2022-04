Vội ăn chơi, làm đẹp vì sợ Hong Kong phong tỏa lần nữa

Do lo ngại thành phố lại đột ngột siết chặt các biện pháp chống dịch, Martin Lee (29 tuổi) sẽ không chậm trễ giây phút nào để tận hưởng cuộc sống.

Người Hong Kong đã sẵn sàng “chi tiêu trả thù” sau khi những biện pháp phòng chống Covid-19 nghiêm ngặt lần đầu được nới lỏng vào ngày 21/4, theo SCMP.

Sau gần 4 tháng, một số người lập tức đi chăm sóc móng tay và da mặt, hoặc spa và massage. Cũng có những người tập gym, xem phim, ăn tối ngoài nhà hàng, tận hưởng một ngày ở công viên giải trí hoặc viện bảo tàng để thoát khỏi sự mệt mỏi do làn sóng Covid-19 thứ 5 gây ra.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ làm đẹp lần đầu được mở cửa kể từ ngày 7/1. Ảnh: May Tse.

Các nhà hàng cao cấp ở Hong Kong nhận được ồ ạt yêu cầu đặt bàn, thậm chí có những địa điểm nhận lịch tới cuối tháng 6 do thời gian mở cửa bị giới hạn 18-22h. Giai đoạn nới lỏng đầu tiên cũng chỉ cho phép tối đa 4 người/bàn.

Những cơ sở như phòng gym, tiệm massage và làm đẹp, rạp chiếu phim, trung tâm trò chơi hay công viên giải trí cũng đang bận rộn với lượng khách đặt chỗ. Tương tự những địa điểm tôn giáo, chúng mới được mở lại lần đầu tiên kể từ ngày 7/1.

Khách hàng và nhân viên cần tuân theo chương trình tiêm vaccine Covid-19 hiện hành, trong đó mũi đầu tiên phải tiêm trước ngày 29/4, 2 mũi trong khoảng thời gian 30/4-30/5, và 3 mũi từ sau 31/5.

Theo dự đoán của các nhà lãnh đạo, những ngành nghề bị ảnh hưởng nặng nề trong thời gian qua sẽ trải qua sự bùng nổ kinh doanh, nhất là trong bối cảnh việc nới lỏng hạn chế Covid-19 diễn ra ngay sau khi chính quyền Hong Kong phân phát một nửa phiếu tiêu dùng trị giá 10.000 HKD ( 1.275 USD ) cho người dân hồi đầu tháng. Đặc biệt, ngành dịch vụ ăn uống có thể tăng tới 20%.

Nhân viên dọn dẹp phòng tập thể thao ở Tin Hau trước ngày thành phố mở cửa trở lại. Ảnh: Jelly Tse.

Martin Lee (29 tuổi), chuyên viên quan hệ công chúng, đã mua 2 vé xem phim ở Broadway Circuit vào tối 21/4 để hẹn hò với bạn gái. Trước đó một tuần, anh đã tiêm liều vaccine Covid-19 thứ 3 để được ăn bỏng ngô trong rạp.

Theo quy định, hầu hết 64 rạp chiếu phim ở Hong Kong không phục vụ đồ ăn, thức uống, trừ khi khách và nhân viên đã tiêm 3 liều vaccine.

“Chúng ta nên tận hưởng cuộc sống ngay lập tức, bởi bạn sẽ không bao giờ biết được khi nào Hong Kong lại đột ngột siết chặt các biện pháp chống dịch lần nữa”, Lee nói.

Các nhân viên tiến hành khử trùng một tiệm massage và spa ở Tsim Sha Tsui hôm thứ 20/4. Ảnh: Sam Tsang.

Sarah Vega (27 tuổi) đặt lịch hẹn từ tuần trước để được chăm sóc da mặt và làm móng ngày 21/4. Cô cũng lên kế hoạch ăn tối và đi xem phim cùng bạn bè vào cuối tuần.

“Tôi cảm giác đang cố gắng thực hiện tất cả hoạt động mình bỏ lỡ suốt 4 tháng qua chỉ trong một cuối tuần. Mặc dù rất vui khi thành phố mở cửa trở lại, tôi cũng thất vọng vì nó mất nhiều thời gian. Một số địa điểm như bãi biển vẫn còn đóng cửa”, sinh viên cao học nói.

Siu Tong-tong (29 tuổi), trưởng phòng marketing, cho biết anh đã mua quần áo và phụ kiện thể thao mới cho buổi tập gym và lớp yoga trong ngày 21/4.

“Tôi đã tăng cân rất nhiều do quãng thời gian thành phố phong tỏa. Do đó, đã đến lúc ‘tập luyện trả thù’ tại phòng gym rồi. Tôi hy vọng phòng gym sẽ không phải đóng cửa một lần nữa nếu chẳng may có thêm làn sóng dịch bệnh bùng phát”, anh chia sẻ.