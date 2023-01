Vóc dáng khác lạ của Kim Yoo Jung

Diễn viên 23 tuổi duy trì bữa ăn đủ chất dinh dưỡng. Trong đợt giảm cân, cô thường ăn các món có ức gà, giá đỗ và cá. Ngoài ra, Kim Yoo Jung ăn thêm hạt, ngũ cốc cùng một số thực phẩm tốt cho sức khỏe. Một trong những món ăn yêu thích của cô là salad bí đỏ. Bí đỏ là loại thực phẩm thường xuất hiện trong các thực đơn giảm cân do có nhiều vitamin, calo thấp.

Diễn xuất của Jung Ji So khi thể hiện hình ảnh nạn nhân bạo lực học đường được khán giả khen ngợi. Vai diễn giúp cô thu hút sự chú ý.

6 cuốn sách hay về Kpop:

Các cuốn sách Shine, I'll Be The One, Kpop Revolution... khai thác nhiều khía cạnh trong Kpop như quá trình trở thành thần tượng, khó khăn, áp lực từ công chúng. Trong đó, tiểu thuyết Shine của Jessica Jung (cựu thành viên SNSD) kể về Rachel Kim - thực tập sinh tại một trong những công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Để thực hiện ước mơ, Rachel phải đối mặt với nhiều thử thách khác nhau trong giới giải trí.