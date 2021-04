Vóc dáng đồng hồ cát của Shin Ryu Jin (ITZY)

Khi chưa ra mắt cùng ITZY, Ryu Jin tham gia chương trình sống còn Mixnine do YG Entertainment tổ chức. Ngay vòng đầu tiên, khi nhảy theo giai điệu của ca khúc Look What You Made Me Do, Ryu Jin đã được cựu chủ tịch YG là Yang Hyun Suk khen ngợi. Ông cho rằng thần thái của nữ thần tượng hoàn toàn khác nhau khi giao tiếp và nhảy.