Vóc dáng đời thường của nàng tiên cá da màu Halle Bailey

Theo My Daily, Halle Bailey đã tập luyện chăm chỉ trong quá trình quay phim The Little Mermaid. Nữ diễn viên khẳng định từ trước đến nay, vóc dáng cô ở trạng thái tốt nhất khi hóa thân thành nàng tiên cá. "Hầu hết cảnh quay đều thực hiện dưới nước hoặc khi tôi đang được treo lơ lửng bằng dây", Halle Bailey chia sẻ về quá trình quay phim. Bởi vậy, cô cần có sức khỏe tốt để hoàn thiện công việc. Ảnh: HalleBailey.