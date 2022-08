Vóc dáng của Joy (Red Velvet)

Thành viên nhóm Red Velvet - Joy - bị chê mũm mĩm khi mới ra mắt, nhưng nhờ chăm chỉ luyện tập, cô đã có thân hình đẹp với tỷ lệ hoàn hảo.

Ngày 28/8, Naver đưa tin nữ ca sĩ thần tượng Joy gây chú ý khi xuất hiện tại sân bay. Thành viên nhóm Red Velvet mặc chiếc áo ngắn khoe vòng eo thon gọn và đôi chân chân dài. Thần thái tươi tắn của Joy nhận được nhiều cảm tình của khán giả.

Năm 2021, Forbes Hàn Quốc và Idol Champ công bố kết quả cuộc bình chọn "những nữ hoàng sắc đẹp của Kpop". Joy (Red Velvet) đạt hạng 4 trong danh sách cùng 3.47% phiếu bầu. Với vóc dáng thon gọn, gợi cảm, nữ ca sĩ thường xuyên góp mặt trong danh sách những ngôi sao nữ đẹp nhất giới giải trí.

Tỷ lệ cơ thể đẹp như người mẫu khiến nữ ca sĩ sinh năm 1996 được Dispatch liệt kê vào danh sách 9 nữ ca sĩ thần tượng có vóc dáng hoàn hảo. Nhiều phụ nữ Hàn Quốc cho biết họ mong muốn có được thân hình quyến rũ như Joy.

Joy từng bị chê hơi mũm mĩm, đến nay, cô đã đạt tỷ lệ cơ thể hoàn hảo.

Nữ ca sĩ thường diện các bộ trang phục ôm sát nhằm tôn lên thân hình đồng hồ cát quyến rũ. Những tấm hình chụp Joy ở các sự kiện âm nhạc nhiều lần biến nữ ca sĩ thành tâm điểm chú ý tại Hàn Quốc. Cô được nhận xét là thành viên có vóc dáng đẹp nhất Red Velvet.

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, Joy cũng tích cực hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất. Năm 2017, Joy lần đầu thử sức với vai nữ chính thông qua bộ phim The Liar and His Lover. Tuy nhiên, kỹ năng diễn xuất có phần lúng túng, non nớt của Joy trong bộ phim đã gây ra nhiều tranh cãi.

Tháng 8/2021, Joy xác nhận hẹn hò với nam ca sĩ Crush. Hai nghệ sĩ bắt đầu nảy sinh tình cảm sau khi hợp tác trong đĩa đơn Mayday vào tháng 5/2020. Từ bạn bè thân thiết, cặp đôi dần phát triển thành mối quan hệ tình cảm lãng mạn. Chuyện tình yêu của họ nhận được sự ủng hộ của công chúng vì cả hai đều có hình ảnh đẹp.