Vợ Vũ Thành An lặng lẽ khóc khi chồng giành HCV SEA Games

Khi kiếm thủ Vũ Thành An giành HCV SEA Games 31 và trở thành tâm điểm của truyền thông, bà xã Nguyễn Tú Anh bế con đứng một góc lặng lẽ khóc.

Vũ Thành An bảo vệ thành công HCV SEA Games Chiều 13/5, kiếm thủ tuyển Việt Nam dễ dàng đánh bại Vogarun của Thái Lan với tỷ số áp đảo 15-7, bảo vệ thành công huy chương vàng SEA Games nội dung kiếm chém.

Tại SEA Games 31, Vũ Thành An nhận sự động viên tinh thần lớn khi bà xã Tú Anh đứng sau hỗ trợ. Cô là cựu VĐV bắn súng và thường xuyên giúp đỡ ông xã trong thi đấu. Nói về việc này, Thành An chia sẻ: "Vợ tôi không chỉ là người đi theo cổ vũ, thậm chí là người pha nước, chuẩn bị mọi thứ trước khi tôi vào thi đấu. Đó là sự động viên lớn đối với tôi", Thành An chia sẻ với Zing.

Cùng thời điểm nam kiếm thủ lần thứ 4 liên tiếp giành HCV SEA Games và được săn đón bởi giới truyền thông, Tú Anh lặng lẽ đứng theo dõi chồng từ xa. Trên má cựu xạ thủ, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài.

Kiếm thủ Vũ Thành Anh được vợ hỗ trợ phía sau tại SEA Games 31. Ảnh: Việt Linh

Khi được chia sẻ thông tin về bà xã, Thành An lập tức nói: "Ngay lúc này tôi sẽ xuống gặp cô ấy". Anh rảo bước tìm kiếm Tú Anh và dành cái ôm trong sự hạnh phúc. Sau đó, kiếm thủ này mới tiếp tục dành thời gian tiếp tục trả lời phỏng vấn.

Chia sẻ về việc đồng hành với ông chồng "hotboy", Tú Anh cho biết: "Tôi vẫn thường xuyên đồng hành cùng chồng. Khi là khán giả cổ vũ anh ấy thi đấu, khi làm công tác hậu cần, chuẩn bị từ đồ ăn thức uống cho đến khăn, áo để anh ấy có tinh thần tốt nhất, chỉ tập trung vào thi đấu mà không cần lo lắng gì".

"Có lẽ là may mắn bởi tôi từng là VĐV. Tôi hiểu những căng thẳng, khó khăn khi tập luyện hàng ngày và thi đấu. Tôi có thể giúp đỡ một phần nào để chồng mình yên tâm, thành công hơn".

Trước câu hỏi của Zing về khoảnh khắc lặng lẽ đứng khóc, Tú Anh chia sẻ: "Tôi nghĩ người vợ nào, khi chứng kiến thành công của chồng, đều muốn nhường ánh hào quang cho anh ấy. Sau đó, mình sẽ chung vui và chia sẻ cùng chồng. Đó mới là điều tôi mong muốn".

Tú Anh cũng báo tin vui, cô và chồng sẽ đón đứa con thứ 2 vào cuối năm nay trong niềm hân hoan khi kiếm thủ xuất sắc của thể thao Việt Nam lần thứ 4 bước lên bục cao nhất của một kỳ SEA Games.

Cựu xạ thủ bắn đĩa bay này giã từ sự nghiệp khi còn rất trẻ. Cô chuyển sang học chuyên nghiệp rồi kinh doanh. Hai người kết hôn hồi tháng 6/2019, sau khoảng 2 năm yêu nhau.