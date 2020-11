Võ Tòng trong tiểu thuyết 'Đất rừng phương Nam'

Câu 5: An được ai nhận làm con nuôi? Bà lão bán bánh

Ông lão bán rắn

Dì Tư Béo

Võ Tòng Dì Tư Béo định dẫn An lên Thới Bình (Cà Mau) sinh sống nhưng An đã quyết định ở lại, tiếp tục cuộc sống không nơi nương tựa. Sau đó, An gặp lại cha con ông lão bán rắn và Võ Tòng. An đã đi theo họ và trở thành con nuôi của ông lão bán rắn, anh em của thằng Cò. Trong lần phục kích giặt trên cây, Võ Tòng đã giết chết tên Việt gian và một tên lính Ngụy. Vì mụ Tư Mắm chỉ điểm, Võ Tòng bị địch bắn chết. Ba Ngù kêu An chỉ mụ Tư Mắm. Biết được thói quen của mụ đi tắm vào buổi chiều, ông đã núp dưới đám bèo, dùng nỏ bắn chết mụ. Ảnh: Nhân vật tạo hình trên phim Đất Phương Nam.